3 videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor al MINIMO STORICO

In queste ore su Amazon il sistema a 3 videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor è in offerta a 112,49 euro invece che a 249,99 euro, grazie allo sconto del 55%. Si può acquistare anche in 5 rate senza interessi da 22,50€ al mese, con i pagamenti rateali proposti da Amazon. Per effettuare questa scelta basta optare per il pagamento a rate in fase di check out. Ecco il link all’offerta.

Blink Outdoor è tra le migliori marche per videocamera di sorveglianza da esterno oggi presente sul mercato. La lunga durata della batteria fino a due anni, l’ottima resistenza agli agenti atmosferici e la rilevazione fulminea di qualsiasi movimento sono le sue caratteristiche chiave.

Sistema 3 videocamere di sicurezza da esterno Blink Outdoor in sconto del 55% su Amazon

Con Blink Outdoor ottieni un sistema 3 videocamere di sicurezza in alta definizione senza fili, alimentato a batteria, che ti consente di monitorare la tua abitazione sia di giorno che di notte, grazie all’integrazione della visione notturna a infrarossi. A proposito di batteria, uno dei suoi principali punti di forza è l’autonomia fino a due anni con due semplici batterie AA al litio (incluse all’interno della confezione).

La semplicità di installazione e il funzionamento eccellente l’hanno reso uno dei sistemi di videosorveglianza da esterno Wi-Fi migliori disponibili sul mercato. In più segnaliamo il supporto all’audio bidirezionale e alle notifiche automatiche qualora la videocamera rilevi del movimento.

Le tre videocamere di sicurezza da esterno del marchio Blink Outdoor sono in offerta a soli 112,49€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, dunque gli utenti che hanno aderito a Prime hanno a disposizione le spese di spedizioni gratuite (arriva prima di Natale).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.