300W di POTENZA MASSIMA con la soundbar LG 2.1, oggi al 30% in meno su Amazon

Amazon è pronto per sorprenderti con una offerta eclatante sulla popolarissima soundbar LG 2.1 da 300W, un impianto audio di cui non potrai più fare a meno per ascoltare tutta la musica che vuoi oppure per potenziare di molto l’audio della tua smart TV.

Sfruttando lo sconto immediato del 30%, infatti, la soundbar del colosso sudcoreano può essere tua spendendo la cifra di appena 138€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

La soundbar LG da 300W è in vendita su Amazon ad appena 138€: occasione d’oro

Uno degli aspetti più peculiari della soundbar LG è il subwoofer wireless, un elemento per nulla scontato che ti permette di spingere al massimo i bassi durante l’ascolto delle tue canzoni preferiti; trattandosi di un modulo completamente wireless, inoltre, lo puoi posizionare in ogni punto della stanza per ricreare un coinvolgente effetto surround.

La soundbar LG è immediatamente pronta per collegarsi a tutti i tuoi dispositivi mobile tramite il modulo Bluetooth integrato, oppure puoi sfruttare l’ingresso ottico per affiancarla alla smart TV di casa e guardare tutti i film che vuoi come se fossi al cinema.

Sarebbe un gran peccato non prendere subito l’odierna offerta di Amazon sulla soundbar da 300W del colosso sudcoreano, addirittura in pronta consegna in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

