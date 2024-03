33,99 euro e NON PERDI più nulla: Apple AirTag su Amazon in promo SPECIALE

Ti ritieni una persona sbadata e distratta? Sei solito dimenticare dove hai messo le tue cose sia in casa che fuori? Allora dovresti valutare oggi stesso la possibilità di acquistare un Apple AirTag. Questo potente tracker dell’azienda californiana è ora in offerta su Amazon alla cifra di 33,99 euro. È una promozione fantastica, considerando il risparmio pari al 13% sul prezzo di listino. Approfittane oggi stesso, con una spesa minima sarai sicuro di non perdere più nulla.

Apple AirTag: il tracker bluetooth per non perdere più nulla

Sin dal momento del suo arrivo sul mercato, l’Apple AirTag si è affermato come uno degli accessori dell’azienda californiana più amati ed utilizzati in assoluto. Il suo utilizzo è molto semplice, in realtà. Basta agganciarlo ad un qualsiasi oggetto per tenerlo sempre d’occhio. Che siano le chiavi di casa, il collare del vostro cane, la valigia da imbarcare in aeroporto e così via. Potrai facilmente rilevarne la posizione tramite l’app Dov’è su iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch.

Per la configurazione, dovrai fare un tap sull’AirTag e in automatico partirà il collegamento con tutti gli altri device nelle vicinanze che sono collegati al medesimo ID Apple. Se vuoi ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o anche chiedere aiuto a Siri. Presente la tecnologia Ultra Wideband, che ti permette di ottenere una posizione precisa in gradi do guidarti al punto esatto in cui si trova l’AirTag.

E non deve necessariamente essere nelle tue vicinanze, l’AirTag funziona anche quando è molto lontano. Da tempo, Apple ha anche introdotto la modalità Smarrito. Che ti dà modo di ricevere in automatico una notifica quando verrà rivelato da un dispositivo nella rete Dov’è.

Sfrutta oggi stesso lo sconto unico e goditi la soluzione definitiva ai tuoi problemi. Non perderai più nulla, ti basterà agganciarci un AirTag e il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.