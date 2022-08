4 lampadine SMART con attacco E14 da mettere in casa: Alexa e Google

Se vuoi rendere casa intelligente, il primo acquisto da fare è legato a delle semplicissime lampadine smart che sono economiche ma che ti offrono dei risultati istantanei. In modo particolare, per lampade da tavolo e determinati lampadari ti occorrono quelle con attacco E14. Indovina cosa ho trovato?

Su Amazon c’è questo bundle con 4 pezzi a soli 30,39€. Per ottenere lo sconto non devi far altro che aprire la pagina e spuntare il coupon ed il gioco è fatto.

Le spedizioni sono completamente gratuite in tutta Italia sia se hai un abbonamento Prime che no.

Lampadine smart E14: quattro pezzi per non avere problemi

Con quattro pezzi a tua disposizione non hai limitazione, un solo acquisto per convertire qualunque lampada in una mossa. Conta che sono semplicissime da utilizzare e una volta che ci prendi la mano, non ne farai più a meno.

Cosa ti occorre fare? Avvitarle come dei più semplici bulbi e scaricare l’applicazione sullo smartphone. Grazie a questa le puoi gestire con un solo tocco, ma non solo: se a casa hai un assistente come Amazon Alexa o Google Assistant utilizza la tua voce.

Queste lampadine smart possono:

cambiare colore tra i 16 milioni disponibili in app;

disponibili in app; essere impostate su un grado di luminosità che ti aggrada;

che ti aggrada; riprodurre una tonalità di bianco a scelta;

a scelta; essere sincronizzate con timer e programmazioni varie.

Ovviamente sono LED quindi consumano pochissimo, ma credimi, rendono l’ambiente unico.

Non aspettare neanche un secondo in più e apri Amazon per spuntare quel coupon. Porti a casa 4 lampadine smart con attacco e14 a soli 30€ e non hai ripensamenti. Con le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia le ricevi a casa in quattro e quattr’otto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.