40 anni fa la Nasa ha inviato migliaia di api nello spazio: non immaginavano quello che sarebbe accaduto dopo

L’obiettivo era capire se una colonia fosse in grado di orientarsi, costruire e sopravvivere in microgravità, là dove spariscono riferimenti semplici e decisivi come “sopra” e “sotto”. Un esperimento piccolo, almeno all’apparenza, rimasto a lungo ai margini della grande storia spaziale. Ma capace di raccontare molto su come reagisce la vita quando viene tolta la gravità.

La missione del Challenger aveva obiettivi tecnici importanti. Tra questi, la cattura e la riparazione di un satellite in orbita, un’operazione tutt’altro che semplice per quegli anni. A bordo, però, c’era anche qualcosa di meno vistoso e decisamente più vivo: 3.300 api operaie e una regina, sistemate in un modulo sperimentale costruito per seguirne movimenti, sopravvivenza e capacità di organizzarsi.

L’idea, secondo le ricostruzioni dei programmi educativi e scientifici legati alla NASA, era lineare solo in apparenza: verificare se una comunità animale abituata a orientarsi grazie alla gravità potesse continuare a comportarsi come una colonia anche nello spazio. Non era un esperimento di contorno. Dietro c’erano domande più larghe sulla vita animale in orbita, sull’adattamento degli organismi e sui limiti degli ecosistemi chiusi, temi che sarebbero tornati spesso negli studi sulle missioni di lunga durata.

I primi giorni in orbita: api disorientate, urti contro i vetri e poi l’adattamento

All’inizio, le api nello spazio sembrarono dare ragione ai timori dei ricercatori. Senza la gravità terrestre a fare da riferimento, gli insetti volavano in modo confuso e finivano contro le pareti trasparenti del contenitore. Urtavano i vetri, cercavano una direzione, perdevano l’assetto. Una scena minuscola, quasi da laboratorio scolastico, ma osservata a centinaia di chilometri dalla Terra.

Api in una camera sperimentale con un piccolo favo, immagine che richiama i test di microgravità citati nell’articolo.

Poi qualcosa cambiò. Dopo i primi giorni, le api cominciarono a muoversi con più ordine. Distribuirono cibo e acqua nell’habitat e ripresero alcune attività tipiche della colonia. Nei resoconti dell’esperimento torna spesso una sintesi: “si adattarono”. Non subito, non senza difficoltà. Ma abbastanza in fretta da trasformare un test pieno di incognite in un caso di studio sulla microgravità.

Intanto, sulla Terra, veniva osservato un gruppo di controllo nelle stesse condizioni generali, ma con la gravità. Era il confronto decisivo. Solo così gli scienziati potevano capire che cosa dipendesse davvero dall’ambiente spaziale e che cosa, invece, rientrasse nella normale vita di un alveare.

Sette giorni dopo: 194 centimetri quadrati di favo e 35 uova deposte

Alla fine dei sette giorni in orbita, il risultato colpì gli osservatori: le api del Challenger avevano costruito circa 194 centimetri quadrati di favo, con celle esagonali ordinate, pur in assenza di peso. Il dato viene spesso arrotondato a circa 200 centimetri quadrati, ma nei resoconti dell’esperimento la misura indicata è più vicina a 194. Non poco, per una colonia che all’inizio sbatteva contro i vetri.

Le operaie mostrarono anche comportamenti sociali ben riconoscibili. Riuscirono a ventilare l’ambiente, a distribuire le risorse e, secondo le osservazioni successive, anche a occuparsi degli esemplari morti. La regina, intanto, depose circa 35 uova. Un segnale chiaro: la colonia non si era limitata a sopravvivere, ma aveva provato a proseguire il proprio ciclo biologico.

Proprio qui, però, emerse anche il limite più evidente del test. Nessuna delle uova arrivò allo sviluppo completo. Non nacquero quindi api cresciute nello spazio, e l’esperimento non dimostrò una riproduzione efficace in orbita. Una risposta solo parziale, ma preziosa. Nella ricerca, anche un limite osservato bene può contare quanto una conferma.

Cosa rivelò l’esperimento: sopravvivenza, favi più spessi e riproduzione ancora incerta

Il test del 1984 mostrò che una colonia di api poteva adattarsi all’assenza di gravità abbastanza da costruire, nutrirsi, ventilare l’habitat e mantenere una forma di organizzazione sociale. Non era affatto scontato. Gli insetti dipendono da segnali fisici e ambientali continui più di quanto si immagini. Togliere la gravità significava cambiare una parte essenziale del loro modo di orientarsi.

Un dettaglio attirò molto l’attenzione dei ricercatori: i favi costruiti in orbita risultarono più spessi rispetto a quelli del gruppo di controllo rimasto sulla Terra. La forma esagonale restò, ma la struttura cambiò. Come se le api, in assenza di peso, avessero compensato costruendo pareti più robuste. È uno degli aspetti più citati dell’esperimento, perché mette insieme comportamento animale e architettura biologica in un ambiente non terrestre.

Restava, e resta, il nodo della riproduzione. La deposizione delle uova indicò che la regina era attiva, ma il mancato sviluppo degli embrioni suggerì che la microgravità potesse interferire con fasi delicate del ciclo vitale. Oppure che le condizioni del piccolo habitat non fossero sufficienti. Quarant’anni dopo, quella scatola piena di api sul Challenger continua a dire una cosa concreta: nello spazio la vita può adattarsi, ma non sempre fino in fondo.