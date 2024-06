40 ORE di musica no-stop con le Cuffie On-Ear JBL Tune a quasi META' PREZZO

Sei un appassionato di musica e desideri immergerti nei tuoi brani preferiti come se fossi ad un concerto? Allora non farti scappare la mega offerta di Amazon sulle Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune, oggi disponibili su Amazon a soli 27 euro con un mega sconto del 44%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno per terminare!

Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune: musica immersiva e massima comodità

Le Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio grazie ad una serie di caratteristiche tecniche di altissimo livello.

Innanzitutto vantano una batteria potentissima che assicura 40 ore di riproduzione musicale no-stop così da non rimanere mai a corto delle tue canzoni preferite. In più la funzione di ricarica veloce in soli 5 minuti garantisce due ore di riproduzione extra per un piacere di ascolto illimitato in ogni occasione.

Ovviamente il suono sarà impeccabile grazie ai potenti bassi che contraddistinguono JBL Pure Bass: questo vuol dire che potrai ascoltare i tuoi brani preferiti in modo immersivo e sentirti al centro di un vero concerto!

Una delle caratteristiche di spicco delle cuffie è la funzione di Connessione Multipoint grazie alla quale è possibile passare da un dispositivo bluetooth all’altro con facilità, ad esempio da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare. In più potrai anche attivare l’assistente vocale con il pulsante multifunzione così da rendere qualsiasi operazione ancora più semplice.

