400 cialde Borbone: RISPARMIO assurdo, solo 16 centesimi a caffè

Vuoi risparmiare sull’acquisto di capsule per la macchina del caffè? eBay ha pensato all’offerta perfetta per te. Sono infatti state messe in vendita ben 400 cialde Borbone miscela rossa ad un prezzo che non puoi proprio farti scappare. 66,60 euro invece che 89,73, con uno sconto del 26%. La quantità disponibile in magazzino è limitata, come specificato dal venditore. Se dunque sei realmente interessato, ti consigliamo di muoverti e di comprarle il prima possibile. Sarai sicuro di avere tutto il caffè che vuoi per i prossimi mesi, con un risparmio assoluto.

Cialde caffè Borbone miscela rossa: gusto robusto e sapore deciso

Se sei un amante del caffè, allora sicuramente avrai già sentito parlare del marchio Borbone. Uno dei migliori che si possono trovare sul mercato, offre diverse possibilità di scelta tra le varie miscele. Parlando in particolare della rossa, di cui è disponibile la promo per portarsi a casa il pacco da 400 cialde, si tratta di una soluzione perfetta per chi ama un caffè robusto e denso.

Già a primo impatto, sentirete il sapore forte e deciso. Ideale per chi vuole avere la giusta carica di energia al mattino o dopo la pausa pranzo. Ma anche per chi la sera, dopo una buona cena, vuole gustarsi l’aroma che solo Borbone ha da offrire. Il dosaggio dei chicchi è stato accuratamente studiato dal team di esperti dell’azienda, per fornire il massimo del sapore e della densità a chi si ritiene un vero appassionato della bevanda.

Compatibili anche con le macchine da caffè Nespresso, vengono impacchettate con singole bustine per preservare al meglio l’aroma e l’odore. Approfittane ora e goditi lo sconto del 26%, il tuo espresso preferito sarà sempre pronto per essere gustato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.