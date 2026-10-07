400 euro di bonus ai Caregiver e nuove soglie ISEE: il calcolo INPS

Il bonus caregiver cambia con nuove soglie ISEE e importi graduati: l’INPS prepara la procedura, mentre le famiglie devono organizzare per tempo documenti e DSU.
Il bonus caregiver cambia con nuove soglie ISEE e importi graduati: l’INPS prepara la procedura, mentre le famiglie devono organizzare per tempo documenti e DSU.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 7 ott 2026
400 euro di bonus ai Caregiver e nuove soglie ISEE: il calcolo INPS

Il bonus caregiver cambia nel 2026 con nuove soglie ISEE, importi graduati e una procedura INPS destinata a coinvolgere molte famiglie italiane.

Il sostegno riguarda chi assiste in modo continuativo un familiare non autosufficiente e introduce un meccanismo economico legato al valore dell’ISEE. La domanda passerà attraverso una nuova piattaforma INPS, mentre diventano importanti anche documenti e tempistiche. Ecco come dovrebbe funzionare il calcolo.

Bonus caregiver, chi può chiederlo e cosa cambia con l’ISEE fino a 25.000 euro

Il bonus caregiver spetta a chi assiste in modo continuativo un familiare non autosufficiente, ma per i dettagli bisognerà aspettare le istruzioni operative dell’INPS. La novità principale è il cambio della soglia economica: non più accesso solo per i nuclei con ISEE fino a 15.000 euro, ma apertura fino a 25.000 euro.

In questo modo non resta escluso chi supera di poco il primo limite. “È un modo per evitare lo scalino”, spiegano fonti tecniche citate nelle ricostruzioni sul provvedimento: chi ha un indicatore più alto non perde tutto, ma riceve un importo più basso. Restano però alcuni punti da chiarire, a cominciare dai documenti necessari per dimostrare il ruolo di caregiver familiare e il legame con la persona assistita.

400 euro al mese fino a 15.000 euro: poi il bonus scende a scalare

L’importo massimo del bonus caregiver sarà di 400 euro al mese per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro: in pratica 1.200 euro nel trimestre. Oltre questa soglia parte il calcolo a scalare.

Caregiver al tavolo con documenti, calcolatrice e laptop, con anziana assistita sullo sfondo vicino a un deambulatore

Una caregiver controlla i documenti e l’ISEE prima della richiesta del bonus e della domanda online.

Tra 15.000 e 25.000 euro il contributo si riduce poco alla volta fino ad azzerarsi. Gli esempi circolati rendono più chiaro il meccanismo: con un ISEE di 20.000 euro il sostegno scenderebbe a 200 euro al mese, cioè 600 euro nel trimestre; con un ISEE di 24.000 euro si arriverebbe a 40 euro mensili, pari a 120 euro trimestrali.

Sopra i 25.000 euro, invece, il beneficio non spetta. Dai numeri indicati si ricava una riduzione di circa 40 euro al mese ogni 1.000 euro di ISEE oltre i 15.000, ma la formula definitiva arriverà solo con le indicazioni ufficiali dell’INPS.

Domanda INPS dal 2 gennaio 2027: cosa preparare prima dell’apertura

Per le famiglie interessate il calendario è un punto decisivo. La piattaforma INPS per chiedere prima il riconoscimento del ruolo di caregiver e poi il contributo economico era attesa entro il 30 settembre, ma l’apertura è stata rinviata al 2 gennaio 2027. Fino a quel giorno non sarà possibile presentare la domanda.

Nel frattempo conviene prepararsi: aggiornare la DSU per avere un ISEE corretto, recuperare verbali di invalidità o accompagnamento, certificazioni sanitarie, documenti anagrafici e ogni atto utile a provare il rapporto con la persona assistita.

CAF e patronati potranno dare una mano nella verifica preliminare. Meglio arrivare con le carte in ordine: quando il servizio sarà online, anche un solo dato mancante rischia di rallentare tutta la pratica.

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