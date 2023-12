400 EURO IN MENO su Amazon per la smart TV Samsung QLED 4K 55" (-38%)

Quest’anno Natale arriva decisamente con qualche settimana di anticipo, tutto merito del solito Amazon che ha deciso di svendere la stupenda smart TV Samsung UHD QLED 4K da 55 pollici a un prezzo davvero incredibile.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 38%, quest’oggi la televisione del colosso sudcoreano può essere tua risparmiando ben 400€ sul normale prezzo di vendita (con tanto di consegna rapida e gratuita).

La smart TV Samsung da 55 pollici a risoluzione UHD 4K crolla del 38% su Amazon

La smart TV Samsung si distingue per un bellissimo design dal forte sapore premium, cornici sottilissime che danno libero sfogo al pannello da 55 pollici, e una lunga lista di funzionalità smart pensate per rispondere alle tue necessità senza alcun compromesso.

Oltre ad essere compatibile al 100% con Amazon Alexa e Google Assistant per il controllo hands-free, la smart TV integra un potentissimo processore Quantum 4K Lite e la tecnologia Quantum Dot per spingere al massimo la qualità delle immagini. Inoltre, è anche presente la funzionalità OTS Lite per sprigionare un sound potente e avvolgente capace di regalarti emozioni incredibili.

Con la smart TV di Samsung hai a portata di mano tutti i palinsesti video delle maggiori piattaforme di streaming online; inoltre, se l’acquisti adesso e la metti subito nel carrello di Amazon, puoi iniziare ad utilizzarla già da domani grazie alla consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.