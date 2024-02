44% di SCONTO FULMINANTE per G502 Hero, l'EPICO mouse di Logitech

Se ami giocare al computer sai benissimo quanto sia importante avere a disposizione un mouse da gaming fatto come si deve, motivo per cui l’offerta Amazon di oggi sul popolarissimo Logitech G502 Hero è senza ombra di dubbio una che non vorresti perdere.

Infatti, sfruttando l’eccellente sconto immediato del 44%, quest’oggi il mouse da gaming del colosso hi-tech può essere tuo al prezzo ridicolo di 51€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Solo su Amazon trovi l’ottimo mouse da gaming Logitech G502 Hero a un prezzo così basso

Basta un rapido sguardo per avere subito piena contezza delle enormi qualità del mouse Logitech: 11 pulsanti liberamente programmabili tramite app; un design accattivante con materiali di alto livello; un precisissimo sensore Hero da 25.600 DPI per un tracking sempre perfetto e senza sbavature.

Inoltre, come se non bastasse, il mouse è personalizzabile anche per quanto riguarda il peso; puoi cambiare a tuo piacimento il set di pesetti (da 121 a 139 grammi) per venire incontro alle tue personali esigenze di gaming.

Metti subito nel carrello di Amazon l’eccellente mouse da gaming di Logitech; fai in fretta però, con i servizi Prime puoi sfruttare la pronta consegna per riceverlo a casa in 24 ore e senza costi di spedizione extra.

