5 Chiavette USB 32GB (colorate, 5 pezzi) solo 18€

Divertenti e coloratissime, queste chiavette USB torneranno utilissime perché permettono 1. di fare scorta e 2. di distinguere rapidamente il contenuto in base al colore. Perfette anche come idea regalo o come gadget aziendale, queste chiavette USB da 32GB di SunData costano 18€ e spicci per il kit da 5 pezzi.

La confezione include 5 pendrive di diversi colori, vale a dire Nero, Blu, Verde, Rosso, Oro, incartate singolarmente. Grazie ai diversi colori, si può assegnare ad ogni chiavetta uno scopo specifico: tipo, blu per le foto delle vacanze, rosso per il lavoro, oro per il backup del telefono e così via.

Includono un cappuccio trasparente per proteggere la porta USB, e un piccolo anello integrato per agganciarle al portachiavi e portarle ovunque serva, senza rischiare di smarrirle. Insomma, sono le classiche chiavette USB, con velocità di lettura e scrittura più che degne, ma ad un prezzo irrinunciabile: poco più di 3,5€ l’una, incluse spedizioni e reso gratuito.