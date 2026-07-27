5 segnali d'allarme, spesso impercettibili, sull'auto che possono costare migliaia di euro in più se non identificati

Con i prezzi delle auto nuove che continuano a salire — in Italia il listino medio di un’utilitaria di segmento B supera ormai i 20.000 euro, mentre un SUV di fascia media viaggia abbondantemente sopra i 30.000 — sempre più automobilisti si rivolgono al mercato dell’usato per risparmiare. Considerando che un veicolo perde in media oltre il 40% del proprio valore nei primi cinque anni, l’usato può davvero rappresentare un affare. Non tutte le occasioni, però, nascondono un buon investimento.

Il primo campanello d’allarme è un prezzo insolitamente basso rispetto alla media di mercato. Se la maggior parte degli esemplari di un determinato modello, età e chilometraggio si aggira su una fascia di prezzo precisa e uno spicca per essere sensibilmente più economico, difficilmente si tratta di un caso fortunato. Dietro a uno sconto fuori scala si nasconde quasi sempre un motivo concreto: un incidente pregresso, un problema al motore, un telaio compromesso dalla ruggine o, nei casi peggiori, un veicolo di provenienza dubbia.

Segnali d’allarme dell’auto da non trascurare

Il secondo errore da evitare riguarda il budget. Fissato un tetto di spesa, capita spesso di imbattersi in un modello leggermente più costoso ma più accattivante, magari con qualche incentivo che lo rende psicologicamente più abbordabile. Cedere alla tentazione, allungando il finanziamento oltre quanto ci si può permettere, significa ritrovarsi a pensare alla rata invece che godersi l’acquisto: la scelta più solida resta quella coerente con il budget stabilito in partenza.

Il terzo segnale riguarda la possibilità di far ispezionare il veicolo prima dell’acquisto. Se il venditore si oppone o prende tempo davanti alla richiesta di una perizia da parte di un meccanico di fiducia, è un’indicazione da non sottovalutare. Una verifica pre-acquisto costa in genere un centinaio di euro, una cifra minima rispetto alle migliaia che si rischia di spendere per riparazioni non identificate in tempo, specie su un’auto uscita ormai dalla garanzia di fabbrica.

Il quarto punto riguarda la storia di manutenzione del veicolo. Un’auto seguita con regolarità — tagliandi, cambi olio, controlli ai freni, sostituzione di cinghie e liquidi — può tranquillamente superare i 200.000 chilometri senza grossi problemi. Ma se mancano i documenti che attestano questa cura, o se il chilometraggio elevato non è accompagnato da alcuno storico di interventi, il rischio di un guasto costoso poco dopo l’acquisto aumenta sensibilmente.

L’ultimo consiglio riguarda la tentazione di fermarsi al primo esemplare provato. Chi non conosce bene un determinato modello dovrebbe guidarne più di uno prima di decidere, perché senza un termine di paragone diventa difficile capire se un rumore, una vibrazione o una risposta del cambio siano normali per quella vettura o il sintomo di qualcosa che non va. Una prova su strada di pochi chilometri, in questo senso, dice più di qualunque recensione letta online.

Nessuno di questi segnali, preso singolarmente, garantisce che un’auto sia da scartare. Ma ignorarli tutti insieme, lasciandosi guidare solo dall’entusiasmo per la carrozzeria o dal prezzo scontato, è il modo più diretto per trasformare un affare apparente in una spesa ben più alta di quella preventivata.