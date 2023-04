50 pollici QLED Samsung ottimo per il gaming MENO 53%. BEST BUY istantaneo

La qualità Samsung negli Smart TV si paga. Ma se la paghi meno della metà se non è un regalo poco ci manca!

Stiamo parlando di una prezzo di partenza di ben 1700 euro per Samsung QE50QN90BATXZT che grazie a questa offerta davvero incredibile ci permette di portare a casa l’apice della tecnologia QLed della casa coreana a 791,33 € (-53%). Spedizioni rapide e gratuite garantite con Amazon Prime.

Forme ultra slim

La serie QN90B è caratterizzata dall’usuale design ultra slim di Samsung: pur senza il box one connect lo spessore del TV è davvero ridotto, le cornici intorno al pannello sono poco visibili e molto sottili. La dotazione di porte è di fatto quella solita innestata su quattro HDMI: gli ingressi supportano le specifiche HDMI 2.1, compatibili poi con segnali 4K a 120 Hz (144 Hz per i PC con scheda video che supporta questa frequenza) e Variable Refresh Rate.

Ma soprattutto questa TV colpisce per valori di luminosità elevatissimi, arriviamo a picchi di 2200 cd/m2 di luminanza, per mettere in scena una resa in HDR strabiliante sul fronte della brillantezza delle immagini. Siamo a tutti gli effetti al cospetto di un top di gamma al prezzo di un medio gamma!

E come se non bastasse, sempre in ambito gaming Samsung QE50QN90BATXZT offre Gaming Hub, che dà accesso a diversi servizi cloud, tra cui quelli di Microsoft e Nvidia.

Sul fronte delle app tutto ruota intorno alla piattaforma smart TV Tizen basata su Linux, veloce, leggera, intuitiva e in costante aggiornamento lato offerta piattaforme streaming. Inoltre grazie alla funzione Quick Connect è anche davvero facile interagire con il TV direttamente dallo smartphone. Veloci a comprare: ora Samsung QE50QN90BATXZT è in super sconto (-53%) con spedizione Prime a 791,33€.

