500 euro di contributo straordinario per chi rientra in questa categoria

La novità, inserita nella Legge di Bilancio 2026, punta a garantire pagamenti senza vuoti. Per alcuni nuclei rimasti a cavallo tra vecchie e nuove regole è previsto anche un contributo straordinario fino a 500 euro.

La modifica più attesa riguarda il cosiddetto “buco” mensile dell’ADI. Fino al 2025, dopo i primi 18 mesi di Assegno di inclusione, le famiglie dovevano restare un mese senza sussidio prima di chiedere il rinnovo per altri 12 mesi. Il tutto, naturalmente, dopo i controlli dell’INPS sui requisiti. Un passaggio burocratico, ma con un effetto molto concreto: trenta giorni senza aiuti pubblici.

Con le nuove regole, quello stop sparisce. Dal 1° gennaio 2026 il beneficio potrà andare avanti senza la pausa obbligatoria che aveva creato problemi soprattutto ai nuclei con minori, persone con disabilità o componenti fragili. L’obiettivo della norma è semplice: evitare che una famiglia resti scoperta solo per una questione di calendario. Una correzione tecnica, sì, ma destinata a pesare nella vita quotidiana di molti bilanci familiari.

Rinnovo dopo 18 mesi: domanda, tempi e prima mensilità al 50%

Cambia anche il momento in cui si può presentare la domanda di rinnovo dell’Assegno di inclusione. I beneficiari potranno inviarla dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto, sia dopo il diciottesimo mese del primo ciclo sia dopo un successivo rinnovo di 12 mesi. Se i requisiti ci sono, l’erogazione non si ferma.

Una famiglia controlla documenti e bollette in casa, simbolo delle novità sull’Assegno di inclusione 2026 e dei rinnovi senza stop.

Resta però la struttura di base della misura. L’ADI continua a essere riconosciuto per un periodo massimo continuativo di 18 mesi, con possibilità di rinnovi di 12 mesi. I controlli su residenza, cittadinanza o soggiorno, condizione economica del nucleo e partecipazione ai percorsi di attivazione restano in capo all’INPS e agli enti competenti. Non si tratta, quindi, di un rinnovo automatico in senso pieno.

C’è poi un dettaglio importante: la prima mensilità del rinnovo sarà pagata al 50% dell’importo spettante. È la soluzione scelta dal legislatore per superare il vecchio mese di stop senza cambiare l’impianto generale della misura. Per le famiglie significa ricevere comunque un pagamento, anche se dimezzato, invece di restare senza sostegno per un mese intero.

Contributo straordinario fino a 500 euro per chi ha chiuso il ciclo a novembre 2025

La fase di passaggio riguarda una platea ben precisa: i nuclei che hanno concluso i primi 18 mesi di fruizione dell’ADI a novembre 2025. Sono le famiglie rimaste nel mezzo, per una questione di date, tra la vecchia disciplina e le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2026. Senza una misura dedicata, avrebbero subito lo stop a dicembre 2025, proprio alla vigilia del cambio normativo.

Per loro la Legge di Bilancio 2026 prevede un contributo straordinario una tantum, pari alla prima mensilità di rinnovo, ma con un limite massimo di 500 euro. Il contributo viene riconosciuto dopo la verifica dei requisiti e serve a coprire il passaggio tra i due sistemi. In pratica, un sostegno ponte per evitare una differenza di trattamento rispetto a chi ha terminato il ciclo più avanti.

Possono ottenerlo, secondo quanto previsto dalle nuove regole, le famiglie che hanno maturato il diciottesimo mese dell’Assegno di inclusione a novembre 2025, hanno presentato la domanda di rinnovo nei tempi stabiliti e risultano ancora in possesso dei requisiti richiesti. La verifica sarà fatta caso per caso. Per questo patronati e canali ufficiali INPS restano il riferimento più sicuro per controllare la propria posizione, evitando informazioni non verificate.

ISEE, casa e scala di equivalenza: le novità che possono cambiare gli importi

La manovra interviene anche su altri punti dell’Assegno di inclusione 2026, a partire dalle regole patrimoniali legate alla casa di abitazione. La franchigia sale da 52.500 euro a 91.500 euro, con la possibilità di arrivare fino a 120.000 euro nei comuni capoluogo delle città metropolitane. Previsto anche un aumento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Cambiano inoltre alcuni criteri della scala di equivalenza, con maggiorazioni riviste per i nuclei con figli e nuove regole per le famiglie con due figli. Le regole ISEE diventano più favorevoli non solo per l’ADI, ma anche per misure collegate o parallele come il Supporto per la formazione e il lavoro, l’Assegno unico universale, il Bonus nido e il Bonus nuovi nati. Modifiche che possono incidere sull’accesso al beneficio e, in alcuni casi, anche sulla somma riconosciuta.

È prevista infine una rivalutazione dell’importo mensile intorno all’1,4%. Per i nuclei che arrivano al tetto della scala di equivalenza, pari a 2,3, il beneficio massimo può raggiungere circa 1.245,81 euro al mese, compresa la quota per l’affitto. Restano però fondamentali gli obblighi di attivazione: il Patto di attivazione digitale, o un nuovo PAD se cambia la composizione del nucleo, continua a essere un passaggio decisivo per non perdere il beneficio.