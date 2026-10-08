500 euro in meno sul cedolino della pensione: amara sorpresa per questi cittadini

Il motivo è il passaggio al sistema contributivo puro, unito al mancato avvio della previdenza integrativa di settore. Il tema è tornato sul tavolo il 6 ottobre 2026 e riguarda soprattutto Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Forze Armate. Intanto il Governo valuta un confronto dedicato in vista della prossima Legge di Bilancio.

A essere coinvolti sono soprattutto gli uomini e le donne in divisa entrati in servizio dal 1° gennaio 1996. Molti oggi hanno tra i 50 e i 55 anni. Sono la prima generazione del comparto destinata ad andare in pensione interamente con il metodo contributivo, senza il paracadute delle vecchie regole retributive.

Il problema non riguarda un solo corpo, né pochi casi isolati. Le stime richiamate dai sindacati interessano il personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate. In concreto, per alcuni lavoratori il primo assegno potrebbe essere più basso di oltre 500 euro al mese rispetto all’ultima retribuzione. A lanciare l’allarme sono state in particolare le sigle maggioritarie della Guardia di Finanza, Silf, Usif e Siaf, durante l’iniziativa sulla previdenza Le idee costruiscono il domani.

“Il rischio è un arretramento netto del reddito al momento del congedo”, hanno spiegato i rappresentanti sindacali, chiedendo una risposta politica prima che il problema si presenti per migliaia di dipendenti pubblici.

Perché il sistema contributivo riduce l’assegno rispetto all’ultimo stipendio

Il nodo nasce dalla Riforma Dini del 1995, che ha cambiato il modo di calcolare le pensioni. Per chi ha iniziato a lavorare dal 1996, l’assegno dipende dai contributi versati durante tutta la carriera. Non conta più, come accadeva prima, il peso delle ultime retribuzioni. Nel sistema contributivo, quindi, fa la differenza quanto si accumula anno dopo anno.

Un lavoratore in divisa controlla i documenti al tavolo di casa, immagine del possibile calo del primo assegno pensionistico.

Quel montante viene rivalutato e poi trasformato in pensione con coefficienti legati all’età di uscita. Il risultato può essere lontano dall’ultimo stipendio, soprattutto per categorie con carriere particolari, avanzamenti concentrati in alcuni periodi o regole interne che incidono sull’età del pensionamento. Per il personale in divisa il tema pesa ancora di più. Il lavoro operativo ha caratteristiche proprie: turni, servizi esterni, reperibilità, reparti speciali, trasferimenti. Ma al momento del congedo il calcolo segue regole rigide. Il passaggio è netto: dall’ultima busta paga al primo assegno pensionistico, la differenza può farsi sentire subito.

Il secondo pilastro mai partito e il divario con gli altri lavoratori pubblici e privati

Quando fu introdotto il sistema contributivo, era previsto che alla pensione pubblica si affiancasse la previdenza complementare, il cosiddetto secondo pilastro. Doveva servire a compensare, almeno in parte, il calo dell’assegno pubblico rispetto all’ultimo reddito da lavoro. In molti settori privati e in diversi comparti del pubblico impiego i fondi pensione sono partiti nel corso degli anni. Per il Comparto Sicurezza e Difesa, invece, quel secondo pilastro non è mai davvero decollato.

Ed è qui, secondo i sindacati, che si è aperta la distanza: stesse regole contributive, ma senza gli stessi strumenti per integrare la pensione. La conseguenza è chiara. Una parte del personale pubblico in divisa arriva al congedo senza quell’accumulo aggiuntivo pensato proprio per ridurre il divario tra stipendio finale e assegno previdenziale. Non si tratta, precisano le sigle, di un errore dell’Inps sul cedolino.

È piuttosto un ritardo nell’applicazione delle regole sulla previdenza complementare. Senza un fondo dedicato, il lavoratore resta esposto al solo calcolo contributivo pubblico. E il tasso di sostituzione, cioè il rapporto tra pensione e ultima retribuzione, scende. In alcuni casi fino a produrre quella perdita stimata in più di 500 euro al mese.

Tavolo con il Governo e Legge di Bilancio: le richieste dei sindacati per la previdenza integrativa

Le rappresentanze del comparto chiedono ora un intervento nella prossima Legge di Bilancio, con risorse dedicate per far partire la previdenza integrativa delle donne e degli uomini in divisa. La richiesta è semplice: dare seguito a una previsione rimasta per anni sulla carta ed evitare che il costo del ritardo finisca sulle spalle di chi è vicino alla pensione.

Il Governo, secondo quanto riferito dalle parti sociali, avrebbe dato disponibilità ad aprire un tavolo di confronto dedicato. Dovrebbero essere coinvolti i ministeri dell’Economia, della Difesa, dell’Interno e della Funzione Pubblica, chiamati a definire regole, coperture e tempi di avvio del secondo pilastro. La partita, però, dipende dai margini finanziari della manovra. I sindacati chiedono che gli impegni diventino stanziamenti e norme operative, non solo riunioni tecniche. “Serve una soluzione adesso”, è la linea emersa dalle sigle, perché i primi effetti del contributivo puro sono ormai vicini.

Nei prossimi passaggi parlamentari si capirà se la questione entrerà davvero nel testo della Legge di Bilancio 2027. Per migliaia di appartenenti a Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e Forze Armate, non è una questione astratta: riguarda il reddito del primo mese dopo il congedo, quando la carriera finisce e il cedolino cambia volto.