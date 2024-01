54% di SCONTO MOZZAFIATO su eBay per Motorola moto g32: occasione HOT

Se c’è uno smartphone Android di fascia media che quest’oggi ti possiamo consigliare ad occhi chiusi è senza ombra di dubbio il popolarissimo Motorola moto g32, attualmente il protagonista assoluto di una offerta di eBay che ti lascerà senza parole.

Infatti, sfruttando il quasi incomprensibile sconto del 54%, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 139€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

L’eccellente mediogamma Android moto g32 di Motorola è in vendita su eBay a prezzo mini

Ti starai giustamente chiedendo cosa potrà mai offrirti un telefono così economico e, ci scommettiamo, la risposta potrebbe lasciarti positivamente colpito. Motorola moto g32 monta un bellissimo pannello da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz ideale per guardare contenuti video a risoluzione Full HD+; sotto il cofano è presente un valido processore octa core ed è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh.

Dual SIM, leggero, comodo da utilizzare e con un design decisamente minimal, il device della casa alata integra anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 50MP per foto e video di qualità.

Inutile girarci intorno: se hai intenzione di spendere poco per avere in cambio un device di alta qualità, non devi assolutamente farti scappare l’eccellente mediogamma di Motorola in vendita al 54% su eBay; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

