5G, Android 14, cam da 50MP e display Super AMOLED: Samsung Galaxy A15 a 152€

Samsung Galaxy A15 5G è la prova vivente che è possibile realizzare uno smartphone Android super economico con tante qualità di buon livello; oggi lo puoi acquistare a un prezzo davvero ridicolo su Amazon, tutto merito di uno sconto immediato del 36%.

Ebbene, il budget phone del colosso sudcoreano può essere tuo spendendo la cifra minima di appena 152€: a questo prezzo hai a portata di mano un device con un bel design, un bellissimo pannello e una scheda tecnica appositamente studiata per portare a termine i task quotidiani più comuni.

Samsung Galaxy A15 5G è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Samsung Galaxy A15 5G monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione Full HD+, al cui fianco batte un buon processore octa-core con 4/128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB. Alimentato da una batteria da 5000 mAh ottimizzata al punto di arrivare a garantirti fino a 2 giorni di utilizzo, con le dovute accortezze, sul versante posteriore trova posto un modulo fotografico da non sottovalutare.

Infatti, il sensore principale da 50M è affiancato da un sensore macro da 2MP per primi piani e paesaggi, mentre sul versante frontale il sensore da 13MP è sempre a tua disposizione per scattare selfie da condividere sui social.

Come hai avuto modo di scoprire in queste righe il Galaxy A15 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali, anche e soprattutto dal punto di vista economico; prendilo al volo su Amazon oggi che hai la possibilità di acquistarlo a prezzo ridicolo grazie allo sconto immediato del 36%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.