7 modi per guardare film e serie TV gratis sulla TV che nessuno ti ha mai svelato prima

Smart TV, canali FAST, piattaforme gratuite e servizi digitali permettono di vedere film e serie senza abbonamento, anche se cataloghi e disponibilità cambiano da Paese a Paese.
Smart TV, canali FAST, piattaforme gratuite e servizi digitali permettono di vedere film e serie senza abbonamento, anche se cataloghi e disponibilità cambiano da Paese a Paese.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 22 set 2026
7 modi per guardare film e serie TV gratis sulla TV che nessuno ti ha mai svelato prima

Guardare film e serie TV gratis dalla smart TV è possibile in modo del tutto legale, ma bisogna conoscere le piattaforme e le funzioni giuste.

Tra canali sostenuti dalla pubblicità, servizi integrati nel televisore e cataloghi accessibili senza abbonamento, le alternative sono più numerose di quanto sembri. La vera differenza sta nel sapere dove cercare e quali condizioni controllare prima di iniziare.

Dai canali integrati a Tubi e Pluto: gratis sì, ma con la pubblicità

La prima soluzione, spesso, è già dentro la TV. Samsung TV Plus, LG Channels, The Roku Channel, Google TV Freeplay e WatchFree+ sui modelli Vizio offrono canali gratuiti in diretta e cataloghi on demand: cucina, notizie, sport, film di genere, vecchie serie. Non sono il posto giusto per cercare l’ultima uscita al cinema, questo è chiaro. Però per chi vuole solo accendere e scegliere qualcosa al volo, un po’ come si faceva con il cavo, funzionano.

Tra le app più note c’è Tubi, servizio gratuito e legale con film, serie, contenuti per bambini e sezioni in lingua spagnola. Di solito la piattaforma parla di circa 4-6 minuti di pubblicità all’ora, meno della TV tradizionale. Pluto TV, invece, punta molto sui canali lineari: ci sono flussi dedicati a singole serie, come CSI: Miami o Law & Order nei mercati dove sono disponibili, oltre a canali di cinema, anime, informazione e videoclip. Si cambia canale, ci si ferma dieci minuti, magari si trova qualcosa che non si stava nemmeno cercando. È proprio lì il suo punto forte.

Biblioteche digitali, YouTube e Prime Video: le alternative legali che molti ignorano

Meno conosciute, ma da tenere d’occhio, sono Hoopla e Kanopy. Si accede con una tessera di biblioteca aderente: Hoopla offre film, serie, ebook, musica e fumetti; Kanopy guarda di più a documentari, cinema d’autore e titoli internazionali. Qui, spesso, non ci sono annunci perché i costi passano dal circuito bibliotecario. Dipende però dalla biblioteca della propria zona.

Mano con telecomando puntato verso smart TV con schermata di contenuti in salotto illuminato da una lampada

Un telecomando davanti a una smart TV con catalogo in streaming, per parlare di film e canali gratis supportati da pubblicità.

Anche YouTube ha una sezione legale di film e programmi TV gratuiti con pubblicità, nell’area “Film e TV” dove disponibile, oltre a contenuti di pubblico dominio e canali ufficiali legati ai cataloghi classici. Attenzione, però: non tutto quello che compare su YouTube è caricato con i permessi giusti. Poi c’è Prime Video. Dopo la chiusura dell’app autonoma Freevee, nel 2025 una parte del catalogo gratuito è stata portata dentro la piattaforma principale: film, show, notizie, highlights sportivi e canali live. Il problema non è tecnico, ma pratico. I contenuti gratis stanno accanto a noleggi, acquisti e titoli inclusi nell’abbonamento. Prima di premere play, meglio leggere bene l’etichetta.

Account, annunci e cataloghi: cosa controllare prima di scaricare l’app

Prima di installare dieci app sulla smart TV, conviene guardare tre cose: pubblicità, richiesta di un account gratuito e presenza dell’app sul proprio modello di televisore. Servizi come Tubi, Pluto TV e Sling Freestream possono funzionare anche senza registrazione, ma creare un profilo permette di salvare i preferiti, riprendere la visione su altri dispositivi o, nel caso di Sling Freestream negli Stati Uniti, usare funzioni come un piccolo DVR gratuito.

I cataloghi cambiano spesso, per accordi di licenza e disponibilità nei vari Paesi: un titolo presente oggi può sparire tra qualche settimana. Meglio considerarli un’aggiunta agli abbonamenti, non una copia gratis di Netflix o Disney+. La regola è semplice: se l’app si trova nello store ufficiale del televisore, spiega chiaramente che si mantiene con gli annunci e non chiede pagamenti nascosti, vale la pena provarla. Con un po’ di pazienza, tra canali FAST, biblioteche digitali, YouTube e sezioni free di Prime Video, una serata davanti alla TV può davvero costare zero euro. La disponibilità varia comunque in base al Paese e alcuni dei servizi e delle funzioni citati sono rivolti soprattutto al mercato statunitense, quindi prima di cercarli conviene verificare cosa è effettivamente accessibile in Italia.

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