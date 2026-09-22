7 modi per guardare film e serie TV gratis sulla TV che nessuno ti ha mai svelato prima

Guardare film e serie TV gratis dalla smart TV è possibile in modo del tutto legale, ma bisogna conoscere le piattaforme e le funzioni giuste.

Tra canali sostenuti dalla pubblicità, servizi integrati nel televisore e cataloghi accessibili senza abbonamento, le alternative sono più numerose di quanto sembri. La vera differenza sta nel sapere dove cercare e quali condizioni controllare prima di iniziare.

Dai canali integrati a Tubi e Pluto: gratis sì, ma con la pubblicità

La prima soluzione, spesso, è già dentro la TV. Samsung TV Plus, LG Channels, The Roku Channel, Google TV Freeplay e WatchFree+ sui modelli Vizio offrono canali gratuiti in diretta e cataloghi on demand: cucina, notizie, sport, film di genere, vecchie serie. Non sono il posto giusto per cercare l’ultima uscita al cinema, questo è chiaro. Però per chi vuole solo accendere e scegliere qualcosa al volo, un po’ come si faceva con il cavo, funzionano.

Tra le app più note c’è Tubi, servizio gratuito e legale con film, serie, contenuti per bambini e sezioni in lingua spagnola. Di solito la piattaforma parla di circa 4-6 minuti di pubblicità all’ora, meno della TV tradizionale. Pluto TV, invece, punta molto sui canali lineari: ci sono flussi dedicati a singole serie, come CSI: Miami o Law & Order nei mercati dove sono disponibili, oltre a canali di cinema, anime, informazione e videoclip. Si cambia canale, ci si ferma dieci minuti, magari si trova qualcosa che non si stava nemmeno cercando. È proprio lì il suo punto forte.

Biblioteche digitali, YouTube e Prime Video: le alternative legali che molti ignorano

Meno conosciute, ma da tenere d’occhio, sono Hoopla e Kanopy. Si accede con una tessera di biblioteca aderente: Hoopla offre film, serie, ebook, musica e fumetti; Kanopy guarda di più a documentari, cinema d’autore e titoli internazionali. Qui, spesso, non ci sono annunci perché i costi passano dal circuito bibliotecario. Dipende però dalla biblioteca della propria zona.

Anche YouTube ha una sezione legale di film e programmi TV gratuiti con pubblicità, nell’area “Film e TV” dove disponibile, oltre a contenuti di pubblico dominio e canali ufficiali legati ai cataloghi classici. Attenzione, però: non tutto quello che compare su YouTube è caricato con i permessi giusti. Poi c’è Prime Video. Dopo la chiusura dell’app autonoma Freevee, nel 2025 una parte del catalogo gratuito è stata portata dentro la piattaforma principale: film, show, notizie, highlights sportivi e canali live. Il problema non è tecnico, ma pratico. I contenuti gratis stanno accanto a noleggi, acquisti e titoli inclusi nell’abbonamento. Prima di premere play, meglio leggere bene l’etichetta.

Account, annunci e cataloghi: cosa controllare prima di scaricare l’app

Prima di installare dieci app sulla smart TV, conviene guardare tre cose: pubblicità, richiesta di un account gratuito e presenza dell’app sul proprio modello di televisore. Servizi come Tubi, Pluto TV e Sling Freestream possono funzionare anche senza registrazione, ma creare un profilo permette di salvare i preferiti, riprendere la visione su altri dispositivi o, nel caso di Sling Freestream negli Stati Uniti, usare funzioni come un piccolo DVR gratuito.

I cataloghi cambiano spesso, per accordi di licenza e disponibilità nei vari Paesi: un titolo presente oggi può sparire tra qualche settimana. Meglio considerarli un’aggiunta agli abbonamenti, non una copia gratis di Netflix o Disney+. La regola è semplice: se l’app si trova nello store ufficiale del televisore, spiega chiaramente che si mantiene con gli annunci e non chiede pagamenti nascosti, vale la pena provarla. Con un po’ di pazienza, tra canali FAST, biblioteche digitali, YouTube e sezioni free di Prime Video, una serata davanti alla TV può davvero costare zero euro. La disponibilità varia comunque in base al Paese e alcuni dei servizi e delle funzioni citati sono rivolti soprattutto al mercato statunitense, quindi prima di cercarli conviene verificare cosa è effettivamente accessibile in Italia.