700€ di SCONTO su questo notebook con 12GB di RAM e display 14'': FOLLIA Amazon

Questo computer portatile Jumper è un dispositivo potente e versatile che ti permette di svolgere le tue attività quotidiane con facilità, grazie a un processore Intel Gemini Lake N4000 e a 12GB di RAM DDR4. Lo schermo da 14″ IPS Full HD con risoluzione 1920 x 1080 ti offre poi immagini chiare e dettagliate, che rendono l’esperienza visiva coinvolgente e piacevole. Che tu stia guardando film, lavorando su documenti o giocando, potrai godere di colori vividi e dettagli nitidi. Aprofitta allora dell’offerta e fallo tuo ora a 290€ su Amazon tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Computer portatile Jumper, offerta clamorosa

Con le sue specifiche hardware solide, lo schermo Full HD, la connettività versatile e il design compatto, questo portatile ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, studiare o svagarti ovunque tu sia. Con una capacità di archiviazione di 256GB SSD, avrai spazio sufficiente per salvare i tuoi file, documenti, foto e video. Lo storage SSD offre anche velocità di accesso ai dati più rapide rispetto ai tradizionali hard disk, consentendoti di avviare il sistema e aprire le applicazioni in modo rapido ed efficiente.

Il Jumper è dotato di diverse opzioni di connettività, tra cui il WiFi dual-band 2.4G/5G, che ti consente di connetterti a internet in modo rapido e stabile. Inoltre, dispone di porte USB 3.0, Bluetooth 4.0 e una porta Tipo-C, che ti offrono molteplici opzioni per collegare dispositivi esterni come mouse, tastiere, hard disk e altro ancora. Il design elegante e leggero del portatile lo rende facile da trasportare ovunque tu vada.

Infine, il Jumper viene fornito con il sistema operativo Windows 11 preinstallato, che offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità avanzate. Potrai godere di un’esperienza utente fluida e di un accesso semplice a tutte le applicazioni e i servizi di Windows.

In conclusione, questo PC è una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo affidabile, potente e portatile per soddisfare le proprie esigenze quotidiane, a un prezzo vantaggioso, ovverosia soli 290€ su Amazon grazie al mega sconto del 70% sul prezzo di listino.

