730, arrivano i rimborsi, ma ti trovi con tantissimi soldi in meno: cosa fare quando si riceve questo messaggio del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente segnalato che false email e SMS stanno circolando con promesse di accrediti immediati o richieste di dati sulle criptovalute, con l’obiettivo di sottrarre credenziali e informazioni bancarie. In questo scenario, la prudenza è fondamentale: il Cassetto Fiscale, accessibile tramite SPID, CIE o CNS, resta l’unico canale sicuro per verificare la propria posizione fiscale.

I segnali che svelano la truffa

Chi riceve un messaggio sospetto deve imparare a riconoscere alcuni dettagli cruciali. Il mittente spesso ha un dominio estero o una stringa simile, ma non corrispondente al sito ufficiale dell’Agenzia. Link presenti nel messaggio, se controllati passando il cursore sopra, possono rivelare URL ingannevoli che conducono a siti truffaldini.

Toni urgenti, minacce di scadenze imminenti o promesse di rimborsi eccezionali sono chiari segnali di phishing. L’Agenzia ricorda che nessuna comunicazione autentica chiederà mai PIN, password o coordinate bancarie tramite email o SMS.

Come agire per proteggersi

Il comportamento corretto è semplice ma efficace: non cliccare su link sospetti, non scaricare allegati e non inserire informazioni personali. Eliminare immediatamente il messaggio è il primo passo. In caso di dubbi, il portale dell’Agenzia offre la sezione “Focus sul phishing”, dove vengono pubblicati esempi aggiornati di truffe in corso. Per i contribuenti che vogliono verificare un eventuale rimborso, l’unico metodo sicuro è accedere direttamente al Cassetto Fiscale.

Il rischio aumenta per partite IVA, studi professionali e imprese, dove flussi continui di fatture e scadenze fiscali possono rendere più difficile distinguere un messaggio malevolo da una comunicazione legittima. Formare i collaboratori, attivare l’autenticazione a due fattori sugli account aziendali e segnalare immediatamente eventuali messaggi sospetti all’Agenzia sono pratiche fondamentali per proteggere l’intero ecosistema professionale.

Con l’avvio dei rimborsi 730 2026, è essenziale mantenere alta l’attenzione. Anche se un messaggio promette accrediti o vantaggi economici, verificare sempre le informazioni tramite canali ufficiali riduce al minimo il rischio di cadere vittima di phishing. La prudenza, unita all’uso corretto del Cassetto Fiscale, permette di ricevere i rimborsi in sicurezza, evitando perdite finanziarie e complicazioni inutili. Mantenere una gestione attenta dei propri dati digitali è il modo migliore per godersi i benefici fiscali senza sorprese.