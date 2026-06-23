730 il Caf spiega come evitare gli errori più comuni: la guida alle nuove e vecchie insidie della dichiarazione

Nonostante i progressi della precompilata e l’aumento dell’automazione dei dati, il rischio di errori rimane concreto e può avere conseguenze dirette su rimborsi, controlli e possibili sanzioni.

Secondo gli operatori dei Caf, l’errore più diffuso è la convinzione che la dichiarazione precompilata sia già completa e priva di criticità. In realtà, molti dati arrivano in forma parziale o non aggiornati, e questo rende indispensabile una verifica accurata prima dell’invio. Affidarsi esclusivamente al sistema automatico può esporre a omissioni che incidono sul risultato finale della dichiarazione.

Errori più frequenti e criticità della precompilata

Le difficoltà più comuni riguardano soprattutto le spese sanitarie, che non sempre vengono registrate in modo completo nei sistemi digitali. Alcune prestazioni, infatti, possono risultare mancanti o non correttamente trasmesse, con il rischio di perdere detrazioni fiscali già maturate. Anche le agevolazioni legate a interventi edilizi o riqualificazioni energetiche possono presentare lacune, spesso dovute a comunicazioni incomplete tra enti e operatori.

Un altro punto critico riguarda la gestione dei familiari a carico, dove errori nei dati reddituali o nelle informazioni anagrafiche possono modificare sensibilmente il calcolo delle detrazioni. Situazioni simili si verificano anche con i mutui o con la certificazione dei giorni lavorativi, soprattutto nei casi di più rapporti di lavoro o cambi di impiego nel corso dell’anno. Anche piccole incongruenze possono incidere in modo significativo sul risultato finale della dichiarazione.

Con l’aumento dei controlli automatici, ogni modifica rispetto ai dati già inseriti dal sistema può attivare verifiche più approfondite. Questo significa che anche correzioni minime possono tradursi in richieste di documentazione aggiuntiva e in tempi più lunghi per ottenere eventuali rimborsi.

Accanto alle criticità tradizionali, emergono inoltre nuove complessità legate alla gestione dei redditi digitali e delle criptovalute, oltre alla presenza di più certificazioni fiscali per chi ha avuto diversi rapporti di lavoro. Tutti elementi che rendono il quadro dichiarativo sempre più articolato e soggetto a possibili errori.

Per ridurre i rischi, diventa essenziale un controllo preventivo accurato dei dati già presenti nei sistemi ufficiali, confrontandoli con la propria documentazione. La corretta conservazione di fatture, ricevute e certificazioni rimane uno strumento fondamentale per evitare contestazioni e garantire la coerenza delle informazioni inserite.

In caso di errore, la normativa consente di intervenire con una dichiarazione correttiva prima della scadenza oppure con una dichiarazione integrativa successiva, eventualmente tramite ravvedimento operoso.

Il modello 730 è sempre più digitale ma non per questo esente da criticità. Il controllo umano resta il passaggio decisivo per evitare errori che possono avere conseguenze economiche rilevanti.