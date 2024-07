8+256 GB di ROM: lo smartphone HONOR Magic 6 Lite è tuo a 150 EURO IN MENO

È arrivato il momento di cambiare il tuo smartphone? Abbiamo una soluzione perfetta per te! Si tratta dello Smartphone HONOR Magic 6 Lite, oggi disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto bomba del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente è più unica che rara!

HONOR Magic 6 Lite: tutte le caratteristiche tecniche

L’HONOR Magic 6 Lite è un concentrato di potenza che, grazie ad una protezione a 360°, vanta un display HONOR anti-caduta e antiurto oltre ad offrire una resistenza completa alle cadute dello schermo.

È dotato di una batteria ad alta densità energetica da 5300 mAh che permette di utilizzarlo in modo intensivo per una giornata intera senza la preoccupazione di portare con sé il caricabatteria. Inoltre supporta la ricarica rapida a 35 W così da poter avere l’energia necessaria in pochi minuti.

Allo stesso modo, le tue foto risulteranno sempre impeccabili e super vivide grazie ad una fotocamera principale da 108 MP e ad una fotocamera anteriore da 16 MP. In più, grazie alla cattura del movimento a livello di millisecondi, potrai immortalare ogni momento in maniera realistica, mentre lo zoom 3x permette di ingrandire tutti gli scenari, sia lontani che vicini.

Per finire, l’efficienza è garantita in qualsiasi operazione, anche quella più complessa, grazie al processore avanzato a 4 nm che offre prestazioni eccezionali in tutte le tue attività.

