8GB/128GB, mega batteria e display 6,6'': smartphone Motorola PREMIUM a SOLI 169€

Motorola Moto G72, uno smartphone che offre prestazioni eccezionali e una gamma di funzionalità avanzate ad un prezzo sorprendentemente conveniente. Con un design elegante e una potente tripla fotocamera da 108MP, questo dispositivo è pronto a impressionarvi in ogni situazione.

Il Motorola Moto G72 è un dispositivo eccezionale per chi cerca un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo. Con la sua fotocamera potente, display impressionante e lunga durata della batteria, questo smartphone sarà in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente. Costa appena 169€ su Amazon, con lo sconto del 15% e le spedizioni gratis con Prime.

Schermo eccezionale e tanta versatilità ecco il Motorola Moto G72

Il Moto G72 è dotato di un display da 6.6″ FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che garantisce una qualità visiva straordinaria e transizioni fluide. Ogni immagine e video sarà nitido e dettagliato, offrendo un’esperienza visiva superiore. E’ poi dotato di tripla fotocamera posteriore da 108MP. Questa fotocamera cattura immagini incredibilmente nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potrete scattare foto straordinarie e registrare video di alta qualità con facilità.

Con una batteria da 5000mAh, il Moto G72 offre una durata eccezionale. Potrete utilizzare il vostro smartphone per ore senza dovervi preoccupare di ricaricarlo frequentemente. È l’ideale per un uso intensivo durante tutta la giornata. Questa versione del Moto G72 è dotata di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Avrete spazio sufficiente per salvare foto, video, app e molto altro. Inoltre, la memoria è espandibile tramite scheda microSD, offrendovi ancora più spazio per i vostri contenuti.

Il dispositivo è alimentato da Android 12, offrendo un’esperienza Android pura e aggiornamenti regolari di sicurezza. Inoltre, il supporto Dual SIM consente di gestire due numeri di telefono sulla stessa unità, rendendo questo smartphone perfetto per il lavoro e l’uso personale. Per proteggere il vostro prezioso dispositivo, Motorola include una cover protettiva nella confezione, garantendo che il vostro Moto G72 rimanga al sicuro da urti e graffi. In questo momento costa appena 169€ con le spedizioni gestite da Amazon Prime.

