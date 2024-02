8GB/128GB TECLAST P26T, il tablet Android da 10.1'' che NON devi perderti a soli 84€

L’evoluzione della tecnologia dei tablet è in costante avanzamento, e il TECLAST P26T si posiziona come un’opzione intrigante per coloro che cercano un dispositivo versatile e potente. Con un ampio display da 10.1 pollici, una generosa RAM da 8GB e una capiente memoria interna da 128GB (espandibile fino a 1TB con schede TF), questo tablet promette prestazioni fluide e spazio abbondante per contenuti e applicazioni.

Con il suo ampio display, processore Octa-Core e capacità di archiviazione generosa, è adatto a una varietà di utilizzi, dalla produttività all’intrattenimento. Insomma, un bel device che oggi, spuntando sulla pagina del prodotto il coupon col bonus da 10€, ti costa appena 84€ incluse le spedizioni gratuite via Prime.

TECLAST P26T, prestazioni potenti e veloci

Il cuore del TECLAST P26T è il suo processore Octa-Core da 1.8GHz, che offre una combinazione di potenza e velocità per affrontare attività quotidiane e compiti più impegnativi. Questo processore unito a 8GB di RAM garantisce una fluida esperienza multitasking, consentendoti di passare senza sforzo da una applicazione all’altra.

Il display da 10.1 pollici del TECLAST P26T è un pannello IPS con risoluzione 1280×800. Questo assicura colori vivaci, ampi angoli di visione e un’esperienza visiva coinvolgente. Che tu stia guardando film, navigando sul web o lavorando su documenti, il display di alta qualità ti offrirà un’immagine chiara e nitida.

Il tablet supporta sia la connessione WiFi a banda dual 2.4G/5G che la connettività Bluetooth 5.0. Ciò significa che potrai navigare in modo fluido su Internet, collegare dispositivi esterni e utilizzare accessori compatibili per un’esperienza ancora più ricca.



Dotato di dual fotocamere, ti permette di catturare foto e video di buona qualità. Le funzioni fotografiche sono completate dalla possibilità di scattare selfie o partecipare a videochiamate grazie alla fotocamera frontale. Inoltre, l’ampia capacità di archiviazione interna ti consente di salvare numerosi file multimediali senza preoccuparti dello spazio.

La batteria da 5000mAh del TECLAST P26T ti offre un’autonomia sufficiente per una giornata di utilizzo. Inoltre, il tablet è dotato di funzionalità come la connettività GPS e la possibilità di utilizzare la modalità OTG per collegare dispositivi esterni.

