8GB di RAM+256 GB di ROM: lo smartphone Realme 12 oggi è SCONTATISSIMO

Ecco uno smartphone di ultimissima generazione che oggi puoi acquistare ad un prezzo stracciato su Amazon! Si tratta del Realme 12, al momento disponibile a soli 189 euro con uno sconto super del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte le specifiche tecniche del Realme 12

Il Realme 12 è uno smartphone di ultima generazione che si contraddistingue per specifiche tecniche che accontentanto anche gli utenti più esigenti.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il Processore Snapdragon 685 che permette di raggiungere prestazioni di altissimo livello in qualsiasi ambito offrendo la massima velocità e fluidità ad ogni attività.

Inoltre dispone di un sistema di raffreddamento VC da 4.392 mm² che copre le principali fonti di calore della scheda madre così da garantire un notevole incremento dell’efficienza di dissipazione del calore, per un’esperienza di gioco migliorata anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Un’altra caratteristica di spicco dello smartphone è la sua straordinaria batteria da 5000 mAh che offre potenza per tutto il giorno e una maggiore tranquillità anche se lo utilizzi in modo intensivo. In più, grazie alla ricarica SUPERVOOC da 67 W, potrai effettuare una ricarica da 1 al 50% in soli 19 minuti ottenendo energia aggiuntiva quando ne hai più bisogno.

