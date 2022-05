9€ per il mouse Logitech EXTRA silenzioso e wireless, AFFARE

Non c’è niente da dire, questo mouse Logitech non solo è silenzioso ma è anche wireless. Il che significa due cosi: lavori ovunque tu voglia senza fare il minimo rumore. Un vero vantaggio e soprattutto una comodità di cui scommetto sei in cerca.

Te lo porti a casa con 8,99€ grazie alla promozione in corso ora su Amazon quindi non tentennare, se sei interessato è questo il link a cui ti devi collegare subito.

Te l’ho detto che le spedizioni sono gratuite e veloci? Ti basta avere Prime per ricevere il pacco in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Mouse Logitech: che devo dirti se non che la qualità è di casa

Acquistare una periferica Logitech è una garanzia, la qualità e di casa con questi prodotti e quando te ne puoi portare uno a casa con una spesa così minima, beh, non può che essere una tentazione enorme.

Il mouse M171 Silent è proprio ciò che preannuncia: semplice ma silenzioso come non mai. Praticamente non emette il minimo rumore e si fa utilizzare anche in mezzo a una biblioteca senza dare il minimo fastidio. Un vantaggio assicurato.

Lo colleghi al tuo dispositivo sfruttando il micro ricevitore USB che trovi in confezione e funziona fin dal primo momento. Ovviamente lo puoi utilizzare su diversi sistemi operativi quindi non ti preoccupare.

Batteria e autonomia eccellente e design ergonomico per utilizzarlo sia con la mano destra che con quella sinistra. Cosa potresti volere di più?

Collegati immediatamente su Amazon e fallo diventare tuo, te lo porti a casa con soli 9€. Questo mouse Logitech è veramente un ottimo acquisto e poi le spedizioni sono completamente gratuite. Grazie ai servizi Prime attivi, lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi.