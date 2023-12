A Natale puoi... prendere questo portatile FORMIDABILE con il 25% di SCONTO: fatti un regalo!

Jumper S5 MAX 16512 è un Computer Portatile spiazzante: 16 GB RAM, 512 GB SSD, 16″ FHD, Celeron Fino a 2,9 GHz, 1920 x 1200 IPS, 2.4G+5G WiFi, Bluetooth4.0, USB3.0×2, anno 2023. Oggi puoi prenderlo con il 25%, quindi lo paghi solo 599,99 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Jumper S5 MAX 16512: le caratteristiche

Con Intel Celeron di 11a generazione, frequenza burst 2,9 GHz, processore quad core con 4 thread, tecnologia 10 nm, cache raggiunge i 4 MB, Intel UHD Graphics, prestazioni CPU aumentate del 35%, prestazioni GPU aumentate del 78% rispetto a Gemini LL. Con 16 GB di RAM integrata e 512 GB di SSD storage, il laptop ti consente di sperimentare multitasking e banda larga. Supporta anche l’estensione della scheda TF da 256 GB. Le immagini straordinarie prendono vita grazie al display IPS FHD da 16 pollici 1920 x 1200 (16:10). Questo notebook vanta un’incredibile superficie dello schermo con un rapporto schermo/corpo sorprendente del 93%, che consente di visualizzare più contenuti, offrire un’esperienza visiva confortevole e una maggiore efficienza.

Questo laptop ha una ventola interna per controllare la temperatura per garantire prestazioni veloci e stabili, nel frattempo adotta una batteria 38000mWH, l’autonomia media è di 7-8 ore, senza preoccuparsi della ricarica durante il viaggio d’affari. Forno altoparlanti stereo, connessione rapida al Bluetooth 4.0 e al Wi-Fi dual band (2.4G/5G) wireless veloce. Porta Type-C x 1, Micro HDMI × 1, jack per cuffie 3,5 mm x 1, porta USB 3.0 x 2, slot Micro TF x 1,porta DC per caricabatterie rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.