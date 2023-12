A Natale regala uno smartwatch! ORA lo paghi SOLO 49 euro grazie al COUPON AMAZON

Lo Smartwatch Tensky Unisex con schermo da 1,8″ consente di effettuare Chiamate e Risposta, gestire la Musica, completo di Fitness Tracker, Giochi, 100+ Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro, monitoraggio del Sonno e dell’ossigeno nel sangue SpO2, utilizzabile sotto la pioggia grazie al certificato Impermeabile IP68. Ora lo paghi solo 49,79 euro grazie al coupon del 17%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartwatch Tensky Unisex: le caratteristiche

Bluetooth 5.3, dotato di trasmissione dati Bluetooth ad altissima velocità, anti-interferenza e stabilità più forti. Dopo la connessione, puoi rispondere alle chiamate, rifiutare le chiamate, visualizzare i contatti e i registri delle chiamate direttamente sull’orologio. Lo smartwatch può anche ricevere notifiche email, SMS, Facebook, WhatsApp e di altre app social, anche ascoltare musica. Fitness tracker da donna uomo con schermo HD da 1.8” con risoluzione HD 320*390, ti offre una visione dello schermo più chiara e luminosa; La funzione di password integrata può proteggere la tua privacy. Viene fornito con 4 giochi per aiutarti a rilassarti al lavoro o al gioco.

L’orologio intelligente fornisce frequenza cardiaca in tempo reale, SpO2, funzioni di monitoraggio del sonno, anche se dormi solo per 30 minuti; promemoria intelligenti (acqua potabile, sedentarietà, frequenza cardiaca elevata, raggiungimento degli obiettivi, salute delle donne). Registra calorie bruciate, passi, distanza, tempo, frequenza cardiaca durante l’esercizio. Ti aiuta a regolare l’intensità dell’allenamento per risultati di allenamento ottimali. Questo smartwatch uomo/donna è dotato di sensori ad alta precisione che supportano 100 modalità sportive come camminata, corsa, yoga, ciclismo, nuoto, ecc. Soddisfare le esigenze di tutti i tipi di sport da soddisfare. Dotato di oltre 100 quadranti tra cui scegliere, puoi persino impostare la tua immagine preferita come quadrante; Questo smartwatch è compatibile con smartphone con Android 6.0 e versioni successive e IOS 12.0 e versioni successive. Gli orologi Tensky hanno caratteristiche più interessanti, come controllo della musica e della fotocamera, previsioni del tempo, esercizi di respirazione, sveglia, cronometro, timer, torcia elettrica, ecc.

