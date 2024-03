A Pasqua regala il Set LEGO Innaffiatoio con Fiori Finti 3-in-1: oggi a MINI PREZZO

Pasqua è alle porte e se vuoi fare un regalo originale e creativo ai piccoli di casa abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Set LEGO Creator 3 in 1 Innaffiatoio con Fiori Finti, oggi disponibile su Amazon a soli 28 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione speciale!

Set LEGO Creator 3 in 1 Innaffiatoio con Fiori Finti: regalo top per i piccoli di casa

Il Set LEGO Creator 3 in 1 Innaffiatoio con Fiori Finti consente ai bambini e alle bambine da 8 anni in su di costruire e ricostruire 3 modellini ricchi di dettagli.

I piccoli di casa possono inventare storie con un annaffiatoio giocattolo dotato di 3 fiori finti e 3 farfalle, ricostruirlo in uno stivale giallo con 3 fiori artificiali, o in 2 uccelli giocattolo su un trespolo.

Il set include fiori LEGO con petali mobili e farfalle giocattolo su bastoncini trasparenti, che danno l’impressione del volo. Una volta completato, il modello risulta essere un’ottima decorazione di casa o della camera da letto dei bambini, che aggiunge colore a ogni ambiente.

Questo giocattolo 3 in 1 è una divertente idea regalo per il compleanno dei bambini e delle bambine che amano la natura, gli animali e le costruzioni con i mattoncini LEGO. Allo stesso modo, può essere un dono perfetto da fare in occasione della Pasqua per lasciare a bocca aperti i piccoli di casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.