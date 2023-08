A PROVA DI PORTAFOGLIO: le OCCASIONI Amazon più ECONOMICHE di oggi

Su Amazon fioccano le occasioni, anche a tarda sera. Guardate cosa sono stati appena messi in sconto sul noto sito di e-commerce. Se desideri la tecnologia più innovativa senza spendere una fortuna, Amazon ti offre un’ampia selezione di dispositivi elettronici a prezzi low cost, senza compromessi sulla qualità.

Le super offerte serali

Non esitare, dunque, approfitta di questo elenco di proposte che abbiamo stilato per te appena pochi minuti fa e scopri i prodotti low cost del momento, ideali per coloro che desiderano il massimo risparmio senza rinunciare all’eccellenza. Approfitta delle offerte e portati a casa dispositivi di alta gamma a prezzi incredibilmente convenienti:

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; Mezzanotte a €1.159,99

con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; Mezzanotte KBCASE Tastiera Bluetooth Samsung/iPad , Wireless, per Tablet Compatibili con Windows/Android/iOS/iPad Pro/iPad Air/iPad Mini, iPhone e Altri Dispositivi Bluetooth a €13,67

, Wireless, per Tablet Compatibili con Windows/Android/iOS/iPad Pro/iPad Air/iPad Mini, iPhone e Altri Dispositivi Bluetooth ASUS TUF F15 FX507 , Notebook Gaming 15,6″ Anti-Glare, 144Hz, Intel Core 12ma gen i7-12700H, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 a €1.499,00

, Notebook Gaming 15,6″ Anti-Glare, 144Hz, Intel Core 12ma gen i7-12700H, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 OUKITEL WP22 Rugged Smartphone 2023 , Android 13 125W, 10000mAh 6.58″ FHD+ Rugged Phone, 13GB+256GB Octa-Core Rugged, 48MP+20MP Visione Notturna+16MP IP68/ NFC/OTG Nero a €239,99

, Android 13 125W, 10000mAh 6.58″ FHD+ Rugged Phone, 13GB+256GB Octa-Core Rugged, 48MP+20MP Visione Notturna+16MP IP68/ NFC/OTG Nero EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale a €29,74 (13% + coupon 15%);

1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale (13% + coupon 15%); ZYB Custodia PC Portatile 13-13,3 Pollici, Custodia per MacBook Air M2 13.6 Pollici 2022 MacBook Air/Pro 13 M2 M1 2022 2020-2012, 2021 2023 MacBook Pro 14 M2 M1, 13.5 Surface Laptop Borsa – Blu Scuro a €19,98 (13%);

13-13,3 Pollici, Custodia per MacBook Air M2 13.6 Pollici 2022 MacBook Air/Pro 13 M2 M1 2022 2020-2012, 2021 2023 MacBook Pro 14 M2 M1, 13.5 Surface Laptop Borsa – Blu Scuro (13%); JBL LIVE 660NC , Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Adattiva del Rumore, Cuffia Pieghevole Senza Fili per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 50h di Autonomia, Colore Nero a €142,75 (21%);

, Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Adattiva del Rumore, Cuffia Pieghevole Senza Fili per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 50h di Autonomia, Colore Nero (21%); MIWATT Striscia LED 20M , controller Bluetooth per app mobili, telecomando a 24 tasti, sincronizzazione della musica, cambio colore, striscia LED RGB a €16,49 (coupon 50%);

, controller Bluetooth per app mobili, telecomando a 24 tasti, sincronizzazione della musica, cambio colore, striscia LED RGB (coupon 50%); Seagate Game Drive for PS4 and PS5 , 2TB, Portable External Hard Drive, Compatible with PS4 and PS5 (STGD2000200) a €83,99 (42%);

, 2TB, Portable External Hard Drive, Compatible with PS4 and PS5 (STGD2000200) (42%); INSE Scopa Elettrica con Filo, Aspirapolvere Senza Sacco, 18kPa 600 W, con Cavo 6m, 3 in 1, per Pavimenti Duri e Peli di Animali Domestici a € 59,99 (40%);

Aspirapolvere Senza Sacco, 18kPa 600 W, con Cavo 6m, 3 in 1, per Pavimenti Duri e Peli di Animali Domestici (40%); Tristar Friggitrice ad Aria Digitale Forno, 10 Litri, 1800 W, Cestello friggitrice, 10 Programmi di Cottura, Airfryer BPA-free, Nero, FR-6964 a € 79,99;

ààoà