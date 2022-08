A questo prezzo lo Xiaomi Redmi Note 11 è lo smartphone da scegliere senza pensare

Roba da non credere: lo Xiaomi Redmi Note 11, uno degli smartphone di buon livello tra i più amati dal pubblico, perché di quelli che ti offre praticamente di tutto e di più, senza per questo costare un occhio, è in offerta su eBay a soli 143€, cioè ben 150€ in meno rispetto al prezzo di listino e con le spedizioni sono gratuite. Parliamo della versione con display AMOLED con refresh rate da 90Hz dal taglio da 4GB+64GB e con ampia batteria da 5000 mAh, mica pizza e fichi. Non perdere quindi la grande occasione, scegli il colore che più ti piace e chiudi in fretta l’acquisto. Ricordati solo di usare il codice XIAOMIFESTAGO22 prima di pagare.

Xiaomi Redmi Note 11, super prezzo eBay

L’ampio display FHD da 6,43” ti consente di immergerti completamente in un mondo virtuale, ma al contempo, con la protezione dalla luce blu certificata, i tuoi occhi saranno riposati anche dopo aver trascorso lunghe ore sullo schermo. Il display, combinato con la potenza del processore Snapdragon 680 ti garantisce una splendida esperienza anche in ambito videogiochi, per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva, con connessioni affidabili e immagini realistiche. Lo schermo raggiunge inoltre fino a 1000nit per garantire la leggibilità dello schermo anche in pieno giorno.

La serie Redmi Note 11 nasce con l’obiettivo ambizioso di coniugare le migliori caratteristiche tecniche a un’esperienza ben curata e coinvolgente, in grado di unire tutti i migliori aspetti e ottenere uno smartphone di ultima generazione. Il dispositivo presenta un design elegante e moderno disponibile in 3 colori, offrendo allo stesso tempo una presa salda e un’ottima sensazione al tatto. Le varianti di colore Graphite Grey e Twilight Blue presentano un design con finitura opaca che non solo resiste alle impronte digitali, ma presenta anche una consistenza morbida e una sensazione lussuosa, mentre la variante di colore Star Blue si presta a un design con finitura stellata che appare vibrante e cattura l’attenzione.

E poi la batteria, di grande capacità da 5.000 mAh, con una ricarica rapida da 33W che ti consente di caricare la batteria dallo 0 al 100% in circa un’ora, e una configurazione quad camera da 50MP per catturare foto e video fantastici senza sforzi. Che aspetti? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone a soli 143€, cioè circa 150€ in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite, ma fai in fretta prima che vada esaurito. Devi solo mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice XIAOMIFESTAGO22 prima di pagare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.