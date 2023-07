A soli 49€, la TELECAMERA che salverà casa dai ladri quando sei in VACANZA al mare

Anche tu sei spesso fuori casa e lasci casa sempre senza nessuno, o stai per partire per le vacanze estive? Oppure durante la notte sei sempre in agitazione? Oggi ti salva questa telecamera di Ezviz, oggi te la porti a casa a 49,86€, invece di 59,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Vuoi finalmente stare sereno da oggi in poi , anche durante la notte e rimanere sempre super aggiornato su ciò che succede in casa quando sei via? Allora, non dovresti perderti questa con mega sconto del 17%. Corri su Amazon, selezionala e aggiungila al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Telecamera Wi-Fi Interno 2K, videocamera sorveglianza 3MP per animali e bambini, motorizzata a 360°, audio a due vie

Una telecamera perfetto per gli interni, che ti farà davvero stare stare sereno, sia quando dormi e sia quando sei fuori. Potrai essere davvero in vacanza, anche con la mente, senza problemi.

Questo modello di Ezviz, registra le immagini in risoluzione 2K, offrendo dettagli nitidi anche con lo zoom digitale 4x, per vedere tutto chiaramente, sia in modalità live sia di riproduzione.

Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale a 350 ° e rotazione verticale a 55 °, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l’intera stanza. Lo zoom 8X fornisce una panoramica dettagliata di tutto ciò che ti circonda e l’app EZVIZ lo rende disponibile sul tuo smartphone o dispositivo mobile.

Non aspettare più altro tempo, deciditi adesso. Corri adesso su Amazon per andare poi in vacanza senza pensieri e godendoti davvero il mare cristallino, senza avere l’ansia che stia succedendo qualcosa in casa.

