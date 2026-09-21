Abbonamenti a pagamento? No, grazie. Ho scovato queste alternative gratuite

È quanto emerge da un test fatto su un piccolo computer domestico con Celeron J3455, 4 GB di RAM e SSD da 120 GB, recuperato e rimesso al lavoro per ospitare applicazioni gratuite accessibili dal browser. L’idea era semplice: gestire spese, fatture, link, letture e notifiche senza affidarsi a suite pensate per realtà più grandi, spesso troppo ricche — e troppo costose — per un singolo professionista o un piccolo studio.

Tutto è partito da un mini PC rimasto inutilizzato dopo l’arrivo di una Google TV Stick. Una macchina senza grandi pretese, ma ancora più che dignitosa per servizi leggeri: processore Intel Celeron J3455, 4 GB di RAM e un SSD da 120 GB. Su quel dispositivo è stato installato Ubuntu Server e poi sono state avviate sei applicazioni gratuite, in gran parte open source, tutte raggiungibili dalla rete di casa via browser.

Niente laboratorio aziendale, quindi. Solo una configurazione concreta, fatta con hardware già disponibile, consumi bassi e un po’ di pazienza. Il test ha riguardato strumenti per budget personale, gestione dei PDF, archivio di link, abbreviazione URL, notifiche e appuntamenti. Il risultato più interessante è arrivato proprio dove molti si aspettavano il limite: le app hanno risposto bene, senza rallentamenti pesanti, con qualche compromesso ma nulla di ingestibile.

A quel punto la domanda è diventata meno tecnica e molto più pratica: quali abbonamenti servono davvero e quali possono essere sostituiti da un piccolo server domestico?

Budget e fatture: Actual Budget e Stirling PDF sfidano le suite a pagamento

Per tenere sotto controllo le spese è stato scelto Actual Budget, alternativa gratuita e open source a servizi come YNAB, che costa 15 dollari al mese. L’app ha permesso di importare le transazioni degli ultimi mesi da conti correnti, conti di risparmio e cassa, per poi dividerle nelle varie categorie. Le modifiche, ha raccontato l’autore del test, “si applicavano subito”, con una fluidità vicina a quella del vecchio software a pagamento.

Un mini PC riutilizzato come piccolo server domestico per gestire documenti e attività quotidiane senza abbonamenti.

I report hanno mostrato dove andavano i soldi, mentre il grafico del patrimonio netto ha offerto una vista d’insieme senza passare da Excel. C’è stato anche un passaggio tecnico non banale: per evitare i certificati autofirmati è stato installato Caddy, così da gestire connessioni HTTPS in modo più pulito. Sul fronte dei documenti, invece, Stirling PDF ha coperto molte funzioni comuni di Adobe Acrobat: unione di file, compressione, conversione con OCR e oscuramento di dati sensibili.

Una descrizione di progetto e una fattura sono state unite in un unico PDF di tre pagine; un documento fatto di immagini è diventato ricercabile; da una fattura di prova sono stati rimossi un indirizzo email e un riferimento cliente. Non rimpiazza tutte le funzioni avanzate di Acrobat, questo no. Ma per la fatturazione quotidiana il lavoro è stato fatto, direttamente dal browser.

Link, letture e notifiche: Karakeep, Shlink e ntfy alla prova del lavoro quotidiano

La parte dedicata alla produttività personale si è concentrata su Karakeep, Shlink e ntfy, tre strumenti diversi ma utili insieme. Karakeep è stato usato come archivio self-hosted per pagine tecniche, articoli e PDF, in un momento in cui la chiusura di Pocket ha spinto molti utenti a cercare alternative. Le anteprime hanno reso la raccolta più ordinata, mentre la ricerca full-text ha ritrovato un articolo della NASA partendo da una parola ricordata solo a metà, “ferriidrite”, che non era nemmeno nel titolo.

Un dettaglio piccolo, ma importante per chi salva molto materiale e poi deve ritrovarlo dopo settimane. Shlink, invece, ha preso il posto di un servizio di abbreviazione URL in abbonamento come Bitly: installato sul mini PC, ha consentito di creare link brevi con slug personalizzati, tag e statistiche sulle visite. All’inizio i collegamenti funzionavano soltanto nella rete locale; poi, usando un dominio su Cloudflare e un Cloudflare Tunnel, alcuni URL sono stati resi pubblici senza esporre la dashboard di gestione.

Infine ntfy ha gestito le notifiche del server: avvisi su memoria e disco, messaggi urgenti, pulsanti di azione e allegati scaricabili. Una piccola centrale di controllo, in pratica. Non indispensabile per tutti, ma molto comoda in un sistema già self-hosted.

Costi, compromessi e privacy: quando il self-hosting conviene davvero

Il vantaggio più evidente del self-hosting è il risparmio, ma non è l’unico. Un mini PC con Ubuntu permette di evitare più abbonamenti ricorrenti, soprattutto quando servono funzioni precise: bilancio personale, PDF, link, letture e notifiche. Qualche compromesso però resta.

Il mini PC deve restare acceso, soprattutto se si vogliono usare servizi come Shlink anche fuori casa. Bisogna poi occuparsi di aggiornamenti, backup, certificati, domini e di qualche comando da terminale. Non è la soluzione giusta per chi vuole un prodotto pronto, assistito e senza manutenzione. Per chi ha un minimo di confidenza tecnica, però, il ritorno può essere concreto: i dati restano su una macchina propria, le applicazioni si aprono dal browser e il costo aggiuntivo è basso, soprattutto se l’hardware era già fermo in un cassetto.

La conclusione del test è prudente, ma chiara: un piccolo server domestico non cancella il valore delle suite commerciali, specie nelle aziende più strutturate. Però può ridurre molte spese inutili. E per il lavoro quotidiano di una persona, spesso basta meno di quanto si pensi.