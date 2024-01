Abbonamento Microsoft 365 Family con Norton 360 Deluxe SCONTATISSIMO su Amazon del 60%

L’abbonamento Microsoft 365 Family offre un pacchetto completo di strumenti e servizi essenziali per PC, Mac, tablet e cellulari, progettato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Con un periodo di abbonamento di 12 + 3 mesi, riceverai anche Norton 360 Deluxe per la sicurezza avanzata dei dispositivi. Insomma un pacchetto completo che oggi è anche ultra economico visto che ti costa meno della metà del prezzo normale di listino, ovvero appena 73€ su Amazon grazie allo sconto del 60%.

Microsoft 365 Family e Norton 360 Deluxe sconto Amazon del 60%

Condividi i vantaggi dell’abbonamento con fino a 6 membri della famiglia ciascuno di loro avrà accesso completo alle app Microsoft 365 su diversi dispositivi. In più puoi ottenere le versioni premium delle app Office come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, per creare, modificare e condividere documenti in modo efficiente.

Con Microsoft 365 Family, che include Norton 360 Deluxe e funzionalità di sicurezza avanzata per proteggere la tua privacy online e garantire la sicurezza dei tuoi dati, ogni membro della famiglia riceve 1 TB di archiviazione cloud OneDrive per salvare documenti e file importanti in modo sicuro e accedervi ovunque.

Sempre grazie a Norton 360 Deluxe puoi proteggere fino a 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet, da virus, malware, ransomware e altre minacce online. Insomma, con Microsoft 365 Family offri alla tua famiglia un’esperienza digitale sicura e produttiva. Ordina ora su Amazon con appena 73€ su Amazon grazie allo sconto del 60% e ricevi i codici via email per iniziare a godere di questi strumenti essenziali.

