Abbonati a DAZN a partire da 9,99 euro al mese: scopri tutti i piani

Se sei un appassionato di sport e non vuoi perderti neanche una partita, DAZN è la soluzione perfetta per te. Con una vasta selezione di eventi sportivi, coprendo tutto, dal calcio al basket, dalla boxe all’UFC, DAZN ti offre un’esperienza di streaming senza precedenti.

E la buona notizia è che puoi abbonarti a DAZN a partire da soli 9,99 euro al mese. Scopri tutti i piani disponibili e scegli quello che meglio si adatta alle tue esigenze.

DAZN: tutti i piani in offerta per te

Iniziamo con il Piano Start a partire da soli 9,99 euro al mese con vincolo annuale. Questa nuova offerta dedicata al multisport ti offre tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, la Serie C, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Con il piano DAZN Start, puoi registrare fino a quattro dispositivi e guardare contemporaneamente su due di essi, a patto che siano connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. È un’opzione conveniente per goderti i tuoi sport preferiti senza spendere troppo.

Se vuoi un’esperienza ancora più completa, il Piano DAZN Standard è ciò che fa per te. A soli 29,99 euro al mese con il contratto annuale scontato, o 39,99 euro al mese senza vincoli di lungo termine, potrai accedere a un’ampia gamma di contenuti sportivi. Questo piano ti permette di guardare contemporaneamente gli eventi live o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, sempre a condizione che siano connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Con DAZN Standard, potrai goderti la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga spagnola, l’Europa League e tanto altro, inclusi i canali tematici delle squadre di calcio come Juventus, FC Internazionale e AC Milan.

Se sei un vero appassionato e desideri la massima flessibilità, il Piano DAZN Plus è ciò che fa al caso tuo. A partire da 44,99 euro al mese con il contratto annuale scontato, o 54,99 euro al mese senza vincoli di lungo termine, questo piano ti offre la possibilità di registrare fino a sette dispositivi all’app DAZN e di utilizzare il servizio in mobilità, con la possibilità di guardare contemporaneamente gli eventi live o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. È l’opzione ideale per coloro che vogliono vivere l’emozione dello sport in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

Con tutti i piani di abbonamento a DAZN, avrai accesso a un ricco catalogo di contenuti, inclusi gli eventi live, i documentari, le competizioni internazionali e tanto altro. Potrai immergerti nel mondo dello sport e seguire le tue squadre e i tuoi atleti preferiti senza perdere nemmeno un istante.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica opportunità di abbonarti a DAZN a partire da soli 9,99 euro al mese. Scegli il piano che si adatta meglio alle tue esigenze e vivi l’emozione dello sport come mai prima d’ora.

