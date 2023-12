Accendi e spegni a voce i dispositivi in casa con questo Interruttore smart in OFFERTA a 25 euro!

SONOFF MINI R2-2PCS è un interruttore intelligente WiFi Smart Switch 2-Way, 2.4G WiFi, che funziona a voce tramite assistenti vocali Alexa e Google Home Assistant nonché tramite app. Oggi lo paghi solo 25,99 euro, grazie allo sconto del 13%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Interruttore intelligente SONOFF MINI R2-2PCS: le caratteristiche

L’APP eWeLink ti consente di controllare tutti i dispositivi SONOFF ovunque con un solo tocco tramite smartphone iOS e Android, senza limiti di distanza. Il dispositivo ha una dimensione ridotta, che occupa solo poco spazio durante l’installazione. L’antenna esterna di MINIR2 viene spostata all’interno, migliorando le prestazioni di utilizzo e la sicurezza. Supera il test di sovratensione 2KV e anche certificato da ANATEL che garantisce un utilizzo più sicuro di MINIR2.

Accendi la luce senza aprire l’app mentre vai in bagno la sera, basta premere l’interruttore collegato. Puoi creare scene intelligenti in modo che un dispositivo SONOFF possa attivarne/disattivarne un altro o riunire più dispositivi in ​​un gruppo e toccarli per eseguirli insieme. E’ compatibile con Amazon Alexa (Amazon Echo/Echo Dot/Amazon Tap) e Google Home Assistant. Ti consente di utilizzare la tua voce per controllare i dispositivi domestici e goderti l’esperienza a mani libere.

