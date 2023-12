Access, il controller adattivo PlayStation 5 per GAMER disabili è in ITALIA su Amazon

Sony lancia Access, un nuovo controller per PlayStation 5 con un design innovativo in grado di avere un impatto significativo sulla community dell’accessibilità. L’azienda ha infatti sviluppato un kit per controller estremamente personalizzabile e accessibile, progettato per offrire un’esperienza di gioco “fuori dagli schemi” e rendere il gaming più comodo e accessibile per tutti. Un dispositivo super utile che oggi puoi già acquistare su Amazon a soli 89€, ovvero al prezzo garantito da Sony. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Esperienza di gioco altamente personalizzabile col nuovo cotroller Access

Ogni aspetto del controller Access è stato sviluppato in collaborazione con esperti di accessibilità, cercando di eliminare quei problemi che di solito affrontano i giocatori con disabilità: difficoltà a tenere in mano un controller standard per lunghi periodi, pressione accurata di piccoli gruppi di tasti o grilletti, e posizionamento ottimale di dita e pollice.

Il controller Access è progettato per affrontare tutte e tre queste criticità, offrendo un’esperienza di gioco altamente personalizzabile. Il kit accuratamente include infatti ben 19 cappucci tasti intercambiabili e 3 cappucci levette di varie forme e design. I giocatori possono personalizzarli liberamente in base a forza, mobilità ed esigenze fisiche individuali.

Inoltre, è possibile creare configurazioni dei comandi personalizzate attraverso una serie di altre funzioni di personalizzazione hardware e software. Ogni dettaglio, insomma, è stato pesantemente soppesato, arrivando finanche alla confezione dal design inclusivo apribile con una sola mano. Nulla è stato dunque lasciato al caso: allor, se ti serve questo dispositivo o vuoi regalarlo a qualcuno a cui tieni, prendila su Amazon a soli 89€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

