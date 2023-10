Acer Aspire 3, il notebook per TUTTI scontato di 200€: adesso è un AFFARE

Se stai cercando un nuovo laptop per soddisfare le tue esigenze quotidiane, l’Acer Aspire 3 A315-58-36BT potrebbe essere la scelta perfetta. Questo notebook combina prestazioni affidabili con una serie di funzionalità essenziali, il tutto in un design elegante.

Dotato del processore Intel Core i3-1115G4 e di 8 GB di RAM DDR4, l’Acer Aspire 3 è in grado di gestire senza sforzo le tue attività quotidiane, come la navigazione web, la gestione di documenti e la riproduzione di contenuti multimediali: su Amazon lo trovi a 369€, ovvero con lo sconto del 33% e le spedizioni gratuite via Prime.

Archiviazione veloce e tante funzioni: l’Acer Aspire 3 è per tutti

Grazie al disco SSD PCIe NVMe da 256 GB, questo laptop offre una velocità di caricamento rapida delle applicazioni e un accesso veloce ai tuoi file. Avrai spazio sufficiente per archiviare documenti, foto e video importanti. Il display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) offre immagini nitide e dettagliate, ideali per la visualizzazione di contenuti multimediali e la navigazione web. Goditi colori vividi e una chiarezza straordinaria.

L’Acer Aspire 3è dotato di Windows 11 Home in S Mode, che offre una maggiore sicurezza e prestazioni ottimizzate. Puoi scaricare applicazioni direttamente dal Microsoft Store per un’esperienza informatica sicura. Inoltre è dotato di diverse opzioni di connettività, tra cui porte USB, HDMI e una porta Ethernet. Puoi collegare facilmente dispositivi esterni come mouse, tastiere e monitor aggiuntivi.

Con un peso di circa 1,9 kg e uno spessore sottile, l’Acer Aspire 3 è ideale per chi è in movimento, anche perché gode di una batteria di lunga durata, quindi lo potrai utilizzare per un periodo prolungato senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Ciò lo rende particolarmente adatto a studenti, professionisti in viaggio o chiunque abbia bisogno di un laptop portatile. In definitiva, l’Acer Aspire 3 A315-58-36BT è un laptop affidabile e versatile che si adatta alle tue esigenze quotidiane.

