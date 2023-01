Acer Aspire 5: BOMBA di inizio anno Amazon, risparmia subito 170€

Anno nuovo, computer nuovo? Per tante persone è così, la cosa più importante però non è comprare tanto per, ma fare un acquisto consapevole pensando alle reali necessità di cui si ha bisogno. Molti infatti commettono l’errore di prendere il primo computer in offerta che capita, salvo poi mordersi la lingua per aver avuto troppa fretta. Se hai bisogno di ottimizzare la produttività e sei alla ricerca di funzionalità più avanzate, il dispositivo ideale è l’Acer Aspire 5 con display da 15,6″, in offerta in queste ore su Amazon al prezzo di 459 euro, circa 170 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Dalla tua hai un PC con a bordo uno dei più recenti processori AMD della linea Ryzen, insieme a una scheda grafica NVIDIA che ti può supportare al 100% nell’editing fotografico e quello dei video. Hai fretta? Non c’è problema: se sei un cliente Prime puoi usufruire della spedizione ultra-rapida di Amazon e ricevere il notebook in meno di 48 ore.

Windows 11, AMD Ryzen 5 e SSD da 256 GB: l’ottimo Acer Aspire 5 in sconto di 170 euro

Migliora produttività e multitasking con il processore AMD Ryzen serie 5.000, rivoluziona il tuo modo di giocare e creare grazie alla GPU dedicata NVIDIA RTX, dimentica i fastidiosi surriscaldamenti grazie al raffreddamento automatizzato con un sistema a due ventole e una tastiera con presa d’aria, per un PC sempre silenzioso e confortevole da usare.

Lato connettività, il modello in vendita ha la porta HDMI 2 in 1, una USB Type-C, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6E, per una condivisione ultra rapida dei file e lo streaming in 4K senza interruzioni o ritardi. Completano la scheda tecnica il sistema operativo aggiornato a Windows 11 e un’unità SSD da 256 GB.

Cogli al volo l’offerta Amazon per risparmiare qualcosa come 170 sull’ottimo notebook Acer Aspire 5, tra i migliori a questa fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.