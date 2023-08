Acer Aspire All in One con 512GB di SSD e 8GB di RAM ad un prezzo BOMBA

L’Acer Aspire, computer fisso All in One, con processore Intel Core i5-1235U, 8GB di RAM DDR4, 512 GB SSD e supporto per Windows 11 è disponibile ad un prezzo scontato di 689,00€ su Amazon.

Acer Aspire All in One con processore i5 in SUPER OFFERTA

Partiamo subito parlando del design e della potenza della macchina. Questa, infatti, è adatta per ogni tipo di attività quotidiana, ma anche a task professionali più complessi. Tutto ciò è possibile grazie al potente e veloce processore che alimenta la macchina e allo splendido display.

L’Acer Aspire è un PC ultra-sottile, con soli 7,5 mm di spessore, ed offre un grande risparmio di spazio e un’ottima ed ordinata gestione dei cavi. Inoltre, è dotato di una splendida rifinitura in nero con dettagli dorati.

L’All in One vanta un display FHD da 23,8 pollici con una cornice stretta ed un rapporto schermo/corpo del 90,71%. Il display inclinabile, da -5 a 25°, utilizza la straordinaria tecnologia BlueLightShield per riprodurre l’esposizione della luce blu e garantire il comfort per i tuoi occhi. La webcam FHD a 1080p e i due microfoni stereo ti faranno rimanere in contatto con i tuoi amici e familiari, senza alcun tipo di problema. Inoltre, la webcam è anche dotata di una comoda copertura per garantirti tutta la privacy necessaria.

Il processore Intel Core i5-1235U, invece, sarà un ottimo alleato per ogni tipo di attività. È anche possibile aggiornare la RAM fino ad un massimo di 32GB e, insieme ai 512GB di SSD, potrai svolgere ogni tipo di attività.

Infine, l’Acer Aspire supporta il Wi-Fi 6, standard che offre una navigazione stabile ad alta velocità anche in ambienti con molti dispositivi connessi. Non perdere altro tempo e corri ad acquistare questo splendido PC All in One al prezzo di 689,00€.

