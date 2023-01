Acer Chromebook 314 in sconto di 100€ su Amazon (anche a rate)

Il portatile Acer Chromebook 314 è uno dei Chromebook dal miglior rapporto qualità-prezzo in Italia. Tastiera a prova di scrittore affermato, autonomia che non ha nulla da invidiare a modelli di computer ben più cari, navigazione online con Chrome a livelli impensabili, soprattutto se si dà un’occhiata veloce alla scheda tecnica. Ecco, con il sistema operativo Chrome OS non c’è più bisogno di guardare ai dati relativi a processore, SSD, RAM, ecc., perché l’esperienza d’uso offerta dai Chromebook, da questo Chromebook, è semplicemente goduriosa.

Grazie all’ultima offerta Amazon, puoi risparmiare ben 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, pagando soli 349 euro invece di 449 euro. E non è tutto, perché insieme allo sconto di 100 euro Amazon ti dà la possibilità di scegliere se acquistarlo in cinque comode rate da 69 euro al mese.

Chromebook 314 di Acer: il miglior Chromebook in Italia per rapporto qualità-prezzo

L’azienda Acer è stata tra le prime a credere nel progetto Chromebook, i PC con a bordo il sistema operativo Chrome OS di Google che negli ultimi anni hanno avuto un boom di vendite negli Stati Uniti, la patria dei MacBook (per intenderci). In Italia è stata proprio Acer a far conoscere i primi Chromebook agli italiani, che si sono innamorati dell’appagante esperienza d’uso dei nuovi PC.

Il modello Chromebook 314 in offerta su Amazon è senza ombra di dubbio uno dei migliori Chromebook in assoluto oggi disponibili, probabilmente quello dal miglior rapporto qualità-prezzo: l’accensione del PC è istantanea, idem l’apertura delle pagine Internet, così come è di immediata comprensione l’interfaccia di Chrome OS, per non parlare della super autonomia fino a 12 ore. A questo prezzo ci stai ancora pensando?

Metti in carrello ora questo fantastico Chromebook per risparmiare 100 euro sul prezzo di vendita e scegliere se acquistarlo a rate o meno. La spedizione gestita da Amazon è gratuita, con la consegna prevista entro questo sabato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.