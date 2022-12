Acer Chromebook 315: a QUESTO PREZZO è da prendere SENZA PENSARCI (-40%)

Un computer da studio, lavoro e gioco può costare poco più di 200 euro? Sì, se è un Chromebook, sì se è un Acer Chromebook 315, sì se è venduto da Amazon in offerta al 40% di sconto. L’offerta è limitata, non appena le scorte disponibili termineranno il prezzo tornerà a 379 euro, che poi è il prezzo di listino di questo ottimo Chromebook. Corri a mettere in carrello ora il modello Chromebook 315 di Acer a soli 229 euro (e puoi acquistarlo anche a rate).

Il modello in offerta presenta la seguente configurazione: schermo da 15,6″, memoria eMMC da 64 GB, 4 GB di RAM e un processore Intel Celeron N4020. Vero, quando di mezzo c’è un Chromebook si può anche non tenere conto della scheda tecnica, perché a parità di hardware un PC con a bordo Windows offre prestazioni nettamente inferiori. La vera differenza la fa l’esperienza di ChromeOS, il sistema operativo di Google montato su tutti i Chromebook. Un’esperienza che da sola vale tanto.

Acer Chromebook 315: quando il rapporto qualità-prezzo è da primato

Apri il computer e sei operativo dopo due-tre secondi, letteralmente. Puoi dire lo stesso con un PC Windows? No. E con un MacBook? Nemmeno. Puoi tenere aperte 15-20 finestre di Google Chrome, mantenendo una velocità incredibile, come se ce ne fosse aperta soltanto una. E puoi dire addio alle ore (e ore) sprecate stando dietro agli aggiornamenti Windows e macOS, per un’esperienza d’uso davvero da primo della classe.

La produttività? La suite gratuita di Google non ti farà rimpiangere il pacchetto Office di Microsoft, né tantomeno quello presente su macOS. E poi hai anche il Play Store, per tutte le app che desideri. La batteria, invece? No, nemmeno qui troverai punti deboli: 12 ore di autonomia garantita, per coprire l’intera giornata (e oltre).

Cosa fai, stai ancora lì ad aspettare che magari finisca l’offerta? Ordina ora Acer Chromebook 315 a soli 229 euro, oppure in 5 comode rate a interessi zero da 45,80 euro al mese.

