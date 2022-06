Acer, notebook da gaming STREPITOSO con GPU RTX 3050 a prezzo REGALO

Hai necessità di acquistare un notebook da gaming di alto livello con un ampio display IPS e una tra le più potenti GPU Nvidia di nuova generazione? La risposta alle tue necessità te la offre direttamente Amazon con questa offerta sull’ottimo e versatile notebook di Acer con a bordo la strepitosa GPU Nvidia RTX 3050.

Con uno sconto del 33% che fa precipitare il notebook al prezzo più basso mai raggiunto finora, hai l’opportunità di ricevere a casa in appena 1 giorno uno tra i portatili da gaming più apprezzati e popolari del momento.

Il potente notebook da gaming di Acer crolla su Amazon con uno sconto del 33%

Con un telaio robusto e di classe con a bordo una tastiera retroilluminata full size con tanto di tastierino numerico, il notebook da gaming di Acer monta un glorioso pannello IPS LCD da 17.6 pollici con refresh rate da 144 Hz per offrirti il massimo dell’esperienza da gaming e senza compromessi.

Sotto la scocca trova posto un comparto hardware che ti garantirà incredibili prestazioni in ogni tipo di gioco, anche il più esigente in termini di prestazioni. Il processore Intel Core i7-11370H è affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB SSD per darti la possibilità di avviare applicazioni e giochi in un battito di ciglia, mentre la potente GPU Nvidia RTX 3050 è a tua disposizione per assicurarti immagini sempre nitide e un’esperienza di gioco di alto livello.

Cosa stai aspettando? Gioca ai titoli più popolari del momento senza alcun tipo di compromessi con il potente notebook da gaming di Acer; se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa senza costi di spedizione, con i servizi Prime, e puoi iniziare fin da subito a godere dell’incredibile hardware di fascia alta.