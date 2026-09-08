Aceto nella custodia del telefono: il nuovo trucco è virale sul web, e c'è un motivo preciso

Un rimedio casalingo semplicissimo sta tornando virale perché promette di migliorare l’aspetto delle cover dello smartphone usando un ingrediente già presente in molte cucine.

Il trucco riguarda soprattutto custodie ingiallite, opache o sporche e punta a rimuovere parte dei residui che si accumulano con l’uso quotidiano. Prima di provarlo, però, conviene capire su quali materiali può funzionare e quando invece è meglio evitare.

Perché la coque raccoglie sporco, grasso e batteri più dello schermo

Lo schermo dello smartphone lo puliamo spesso: una passata con la salvietta, un panno in microfibra, magari anche più volte al giorno. La custodia del telefono, invece, viene quasi sempre dimenticata. Eppure è lei a finire sul tavolo del bar, nella tasca dei jeans, sulla scrivania dell’ufficio o in borsa accanto alle chiavi. Sembra un dettaglio da poco, finché non si guardano bene bordi e angoli.

Con il passare dei giorni, soprattutto sulle cover in silicone trasparente o in plastica chiara, si depositano impronte, polvere, residui grassi e piccole impurità. Lo sporco si infila vicino ai tasti, intorno al foro della fotocamera, nelle fessure più strette. “Sembra pulita, poi la togli e capisci che non lo è”, ha raccontato una commessa di un negozio di accessori per smartphone a Milano, dove le richieste di cover nuove aumentano quando quelle vecchie cominciano a ingiallire.

Il motivo per cui in tanti stanno provando il vinaigre blanc, cioè il comune aceto bianco, è legato all’acido acetico, che aiuta a sciogliere alcuni depositi superficiali. Niente miracoli, però. Non è un trattamento professionale e non fa tornare nuova qualsiasi cover. È un rimedio domestico, utile contro lo sporco di tutti i giorni, a patto di usarlo con buon senso.

Come pulire la cover: toglierla dal telefono, poco liquido e asciugatura completa

La prima regola è anche quella che molti saltano: prima di pulire bisogna rimuovere la custodia dal telefono. Sempre. Anche poche gocce di liquido non devono arrivare vicino allo smartphone, soprattutto a porte di ricarica, altoparlanti e pulsanti laterali. Meglio perdere mezzo minuto in più che rischiare un danno al dispositivo.

Per pulire la cover con aceto bianco, il modo più prudente è usare una miscela semplice di acqua e aceto, passata con un panno morbido appena inumidito. Appena, non zuppo. Il panno va passato sul retro, sui bordi e negli angoli, dove impronte e residui tendono ad attaccarsi di più. Non serve strofinare con forza: qualche passata lenta basta per rimuovere lo sporco leggero.

Alla fine, la custodia va ripassata con un panno pulito e asciutto. Poi meglio lasciarla qualche minuto all’aria, magari sopra un asciugamano, prima di rimettere dentro il telefono. È un passaggio importante: una cover non perfettamente asciutta può trattenere umidità tra custodia e smartphone, con conseguenze poco piacevoli nel tempo.

Silicone, plastica e pelle: dove l’aceto si può usare e dove è meglio evitare

Il rimedio è più adatto alle custodie in plastica rigida e alle cover in silicone, materiali che di solito sopportano meglio una pulizia veloce con acqua e poco aceto. Anche qui, però, conviene fare prima una prova su un punto nascosto, soprattutto se la cover è colorata, stampata o lucida.

Altro discorso per le cover in pelle, ecopelle, tessuto o con inserti decorativi. L’acidità dell’aceto bianco può rovinare la superficie, renderla opaca o lasciare aloni difficili da togliere. In questi casi è più sicuro usare un prodotto adatto al materiale oppure un panno appena umido, senza insistere. “Sulla pelle meglio non improvvisare”, spiegano spesso nei negozi di riparazione e accessori.

Chi non ha aceto in casa può comunque pulire la custodia con acqua tiepida e sapone delicato, più che sufficienti per una pulizia normale. Per bordi e fessure può aiutare una vecchia spazzolina da denti a setole morbide, usata senza premere troppo.

Il punto è questo: il trucco dell’aceto nella custodia del telefono può funzionare ed è economico, ma solo se si conosce il materiale della propria cover e non la si tratta come una superficie qualunque.