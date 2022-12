Acqua BUONA e PURA per SEMPRE a soli 35€ con l'incredibile caraffa filtrante BRITA

Se sei stanco di dover spendere un mucchio di soldi per l’acqua al supermercato, e in più caricarla, portarla a casa, stoccarla occupando spazio e, dopo averla consumata, preoccuparti anche di smaltirne correttamente la plastica delle bottiglie, devi sapere che se dal tuo rubinetto esce acqua potabile, ti bastano 35€ per renderla sempre buona da bere eliminando ogni possibile impurità. Questo grazie alla caraffa Brita Marella, che trovi in sconto del 40% su Amazon (prezzo a listino 59€) con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Se volete poi una versione ancora più completa, ovverosia con un pacchetto semestrale che include 6 Filtri MAXTRA+, allora seguite questo link dove con 35€ potrete avere il box.

Acqua saporita e filtrata in caraffa: offertona BRITA su Amazon

Questa caraffa filtrante è a dir poco geniale. Semplicissima da utilizzare, è utilissima se in casa hai già l’acqua potabile, ma il suo sapore non ti piace perché è troppo carica di calcare o presenta uno strano retrogusto. Problemi facilmente eliminabili proprio grazie a dispositivi come questo.

Grazie a questa caraffa filtrante, iniziando a bere acqua potabile di rubinetto vivere la migliore esperienza nel bere acqua in modo sostenibile e:

evitare di comprare acqua minerale risparmiando tanti soldini; gustarti un’acqua dal sapore davvero buono e “pulito”; ridurre in modo significativo il numero di bottiglie di plastica da gettare.

La caraffa Brita Marella è l’ideale per una o due persone ed è facilissima da usare: basta inserire il suo filtro a carboni attivi (Maxtra+) all’interno e versare l’acqua, che in pochi secondi sarà filtrata. E quando la cartuccia non sarà più buona la sua funzione memo ti segnalerà di cambiarla.

Ogni filtro (il primo è incluso in confezione) dura infatti 100 litri e poi dev’essere sostituito: sul comodo display alloggiato sulla parte alta della caraffa potrai sapere sempre a che punto è il suo stato. I ricambi originali puoi trovarli sempre su Amazon partendo da qui, sia originali che di terze parti perfettamente compatibili. Nel frattempo, che aspetti? Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie a Prime ma fai in fretta perché sono rimasti pochi pezzi. Fai tuo il kit da 35€ della caraffa, lo puoi trovare su Amazon e include:

una caraffa da 2.4 litri;

un filtro già incluso;

un monitor display da inserire sul tappo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.