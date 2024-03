ACQUA da discount ADDIO: con Sodastream acqua frizzante fai da te a casa

Il Sodastream è il compagno ideale per chi desidera gustare bevande gassate in modo sano, sostenibile e personalizzabile. Con questo gasatore, potrai trasformare l’acqua del rubinetto in una varietà di bevande frizzanti a casa tua, il tutto risparmiando notevolmente al supermercato.

In pratica spendi oggi 64€ per acquistare l’intero kit e già risparmi oltre il 23% sul prezzo di listino, ma poi farai economia anche in futuro, quando non dovrai più comprare acqua in bottiglia. Il prodotto ti verrà spedito a casa gratis coi servizi Prime.

Bevande gassate fatte in casa con Sodastream Terra Megapack

Con il Sodastream Terra Megapack, non dovrai più acquistare bevande gassate in bottiglie di plastica. Basta riempire una bottiglia riutilizzabile con acqua, inserirla nel gasatore e premere un pulsante per aggiungere la giusta quantità di gas. Puoi decidere quanto gas aggiungere, ottenendo così la bollicine desiderate.

Questo gasatore è estremamente facile da usare: non ci sono complicati setup o installazioni. Basta collegare la bombola di anidride carbonica, riempire la bottiglia d’acqua, fissarla al gasatore e premere un pulsante. In pochi secondi, avrai una bevanda gassata pronta da gustare.

Inoltre costituisce una valida opzione ecologica, riduce la necessità di acquistare bevande confezionate in bottiglie di plastica, contribuendo a ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale. Inoltre, ti permette di controllare gli ingredienti delle tue bevande, evitando zuccheri e additivi indesiderati.

Con il Sodastream, puoi goderti bevande gassate personalizzate, ridurre il tuo impatto ambientale e abbracciare uno stile di vita più sano. Il tutto spendendo appena 64€ su Amazon, ricevendo il tutto a casa gratis con Prime.

