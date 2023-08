Acquista Chromebook Acer ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Quando ci troviamo in viaggio, abbiamo spesso e volentieri la necessità di continuare e proseguire il nostro flusso di lavoro, con un dispositivo possibilmente leggero e portatile, in grado di essere inserito senza problemi all’interno del nostro zainetto. Proprio in base a questo bisogno Amazon quest’oggi ti propone il Chromebook Acer in offerta all’incredibile prezzo di soli 199 euro, con ben 20 euro risparmiati rispetto al prezzo originale proposto da Acer stessa.

Il PC per le tue esigenze

Il sistema operativo è senz’ombra di dubbio uno degli elementi caratterizzanti e alla base di questo ottimo Chromebook Acer. Si tratta di ChromeOS, un sistema operativo proprietario e appositamente realizzato da Google, che permette di avere prestazioni veloci mantenendo il massimo della sicurezza. Uno dei punti di forza di ChromeOS è sicuramente la possibilità di aggiornarlo in maniera completamente automatica, comprendendo l’ottimizzazione di gran parte dei software presenti al suo interno.

La configurazione poi è semplicissima: ti è sufficiente infatti accedere al tuo account Gmail (precedentemente registrato), in modo tale da ritrovare ogni tuo file e impostazione. All’interno del sistema operativo è poi presente la protezione antivirus, che ti permette di navigare in totale tranquillità in giro per il web, senza preoccupazioni o pensieri di sorta.

La velocità è un altro dei tanti pregi di questo Chromebook: il dispositivo è infatti in grado di avviarsi nel giro di pochissimi secondi, e grazie alla presenza degli aggiornamenti automatici puoi avere sempre a disposizione i più recenti software. Nel caso in cui tu usassi il pacchetto Windows Office per lavorare, tranquillo: in questo caso puoi infatti scaricare tranquillamente le relative app di Microsoft Word, Excel, PowerPoint oppure in alternativa accedere dal browser web. Oltre a questo avrai ovviamente a disposizione anche la suite di Google, che ti permetterà di condividere i documenti con tutti i tuoi colleghi.

In definitiva, con nemmeno 200 euro puoi assicurarti un Chromebook di tutto rispetto, che potrai usare tranquillamente in mobilità senza nemmeno sentirlo: ecco perchè ti suggeriamo di acquistare il prima possibile il Chromebook Acer in offerta su Amazon a questo indirizzo, dal momento che le scorte disponibili potrebbero terminare improvvisamente e senza preavviso da un momento all’altro.

