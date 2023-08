Acquista il Galaxy Watch 5 ad un prezzo WOW su Amazon

Al giorno d’oggi avere uno smartwatch con sé è diventato un fattore imprescindibile per la vita di tutti i giorni, dal momento che si rivela utilissimo soprattutto negli allenamenti e non solo. A questa necessità ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti quest’oggi il nuovissimo Galaxy Watch 5 in offerta a soli 222 euro, addirittura con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia produttrice coreana.

Galaxy Watch: il dispositivo per ogni attività

Partiamo innanzitutto dal quadrante da ben 40 millimetri, che ti permette di visualizzare ogni notifica o attività sullo schermo in totale comodità, senza dover necessariamente affaticare i tuoi occhi. Nella fattispecie dell’offerta proposta di Amazon, lo smartwatch si presenta nella sua particolare colorazione Graphite, davvero elegante e minimal per ogni occasione.

Tra i parametri registrati da questo smartwatch ricordiamo in particolare il monitoraggio del sonno: pensa, Galaxy Watch 5 è perfino in grado di misurare la qualità del tuo sonno, rileva il russamento ed è in grado di comprendere perfettamente ogni fase del tuo sonno, da quello leggero fino ad arrivare a quello più profondo.

Rimane come sempre la misurazione della frequenza cardiaca, grazie in questo caso al sensore Samsung BioActive 3 in 1, che permette anche di avere un ECG basilare (grazie al sensore cardiaco elettrico) e l’impedenza bioelettrica (che misura la percentuale di grasso e di muscolo scheletrico all’interno del tuo organismo), fondamentali soprattutto se sei uno sportivo e ti ritrovi ad allenarti frequentemente.

L’allenamento sportivo è uno dei perni centrali alla base di questo Galaxy Watch 5: grazie ad esso hai infatti la possibilità di contare i tuoi passi totali, rilevare le calorie bruciate, oltre alla possibilità di accedere a più di 90 tipologie di esercizi diversi per tonificare il tuo corpo in maniera semplice e veloce.

In definitiva, a questo prezzo hai la possibilità di portarti a casa un vero e proprio concentrato di tecnologia di ultima generazione, che sarà utile sia per la vita quotidiana che per i tuoi allenamenti sportivi: assicurati subito un Galaxy Watch 5 in offerta su Amazon anche tu cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

