Acquista in promo su Amazon il monitor ASUS TUF VG249Q1A da gaming

Immergiti nei tuoi giochi preferiti con il monitor da gioco TUF GAMING da 23,8″ con frequenza di aggiornamento di 165 Hz di ASUS. Progettato per gli appassionati di giochi, il VG247Q1A offre velocità di aggiornamento e risposta elevate, ideali per qualsiasi tipo di gioco. Acquistalo su Amazon a soli 159,90€ invece di 229,00€.

Utilizzando la tecnologia del pannello verticale (VA), ottieni un contrasto intenso di 3500:1, una risoluzione di 1920 x 1080, supporto per 16,7 milioni di colori e una luminosità di 350 cd/m². Ottieni il vantaggio nei titoli online competitivi con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta MRPT di 1 ms. I doppi altoparlanti integrati da due watt ti offrono un suono profondo e coinvolgente, mentre un jack audio da 3,5 mm ti consente di collegare un auricolare per l’ascolto privato.

Il VG247A1A offre un ingresso DisplayPort e due HDMI, consentendo di collegare più dispositivi come computer e console per videogiochi. ASUS ha progettato il monitor racchiudendo tutti gli elementi essenziali per gli appassionati di gioco, tra cui una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, angoli di visualizzazione di 178°, funzione ELMB esclusiva, tempo di risposta MPRT di 1 ms e tecnologia AMD FreeSync Premium. Insieme, queste funzionalità forniscono una qualità dell’immagine uniforme che riduce l’effetto ghosting e lo screen tearing.

Grazie all’esclusiva tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), puoi ottenere tempi di risposta MPRT di 1 ms, eliminando le sbavature e il motion blur per un gameplay fluido e immagini più nitide.

Regola facilmente le impostazioni e configura le funzionalità ASUS con la suite software ASUS DisplayWidget Lite inclusa, che ti dà accesso a funzioni premium che serviranno per perfezionare la tua esperienza di gioco. Inoltre puoi schiarire le aree scure nel tuo gioco con la tecnologia Shadow Boost, illuminando i nemici nascosti senza sbiadire lo schermo e sovraesporre le aree più luminose.

Perfeziona le tue abilità di gioco con le funzioni integrate che ti consentono di esercitarti e migliorare le tue abilità con un mirino sullo schermo, un timer e un contatore FPS. Display Alignment ti consente di posizionare con precisione più display simili uno accanto all’altro. Approfitta dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.