Acquista OPPO Find X5 in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Possiamo senz’ombra di dubbio affermare che il mondo degli smartphone è davvero vasto e sconfinato, andando a considerare le diverse categorie. Non sempre abbiamo a disposizione un budget che ci permetta di acquistare un top di gamma da migliaia e migliaia di euro, ma tranquilli: in questo caso ci viene proprio in aiuto Amazon proponendoti OPPO Find X5 Pro in offerta all’assurdo prezzo di soli 598 euro, con un risparmio effettivo di più di 30 euro rispetto all’originale prezzo di listino proposto da OPPO.

OPPO Find X5: potenza a portata di mano

Iniziamo partendo prima di tutto dal processore, vero e proprio cuore di questo smartphone da cui tutto parte. Si tratta di un chip Qualcomm Snapdragon 8 di prima generazione, che ti assicura delle prestazioni notevoli, grazie al quale avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche la più pesante, in men che non si dica, gestendo il tutto in totale tranquillità.

Il display da ben 6.7 pollici è il fiore all’occhiello di questo smartphone, grazie alla sua natura AMOLED e alla frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, che garantisce una resa visiva fluida e naturale.

Una menzione d’onore va senz’ombra di dubbio fatta alle fotocamere di questo Oppo Find X5 Pro: parliamo infatti di una fotocamera frontale con sensore Sony IMX615 da ben 32 megapixel, assieme a un flash posteriore che ti consente di scattare in qualsiasi condizione di luce ti troverai.

Eccellente anche l’autonomia di questo smartphone, che grazie alla batteria da ben 5000 mAh ti permette di arrivare alla fine della giornata senza alcun tipo di problema, e senza soprattutto il pensiero di doverti portare appresso un powerbank o dispositivi simili per aumentarne la durata. La certificazione IPX68 permette garantisce inoltre un’impermeabilità senza eguali, per cui potrai portarlo senza problemi anche in piscina o al mare senza avere nessun pensiero.

In definitiva, a nemmeno 600 euro hai la possibilità di accaparrarti uno smartphone dalle prestazioni davvero eccellenti, con il quale potrai svolgere qualsiasi attività, tra cui scattare bellissime fotografie ai tuoi soggetti preferiti: ecco alcuni dei tanti motivi per cui vale davvero la pena acquistare questo Oppo Find X5 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare davvero da un momento all’altro.

